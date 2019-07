Diva are cancer la sân! Vestea şoc care a întristat milioane de fani Artista, cunoscuta pentru vastul sau repertoriu, care variaza de la opere baroce la creatii din secol XX, urma sa cante in cadrul oratoriului "Copilaria lui Iisus", de Berlioz, programat in cadrul Proms pe 14 august, in timp in "Orfeu si Euridice", ea urma sa-l interpreteze pe Orfeu - alaturi de Sarah Tynan, care ii dadea viata sotiei acestuia, Euridice. "Luna trecuta, am primit un cadou nedorit de ziua de nastere, cancerul de san. Ca si atatea femei afectate de aceasta boala, ma voi confrunta cu tot ceea ce va veni cat de bine voi putea. Din cauza interventiei chirurgicale iminente,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

