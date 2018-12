Stiri pe aceeasi tema

- Situație tragica la Cut, in apropiere de Sebeș. Un barbat de aproximativ 60 de ani, tata a patru copii, și-a pus capat zilelor, in cea de a treia zi de Craciun. Acesta ar fi fost gasit spanzurat in șura gospodariei, in aceasta dimineața. Echipajele de intervenție nu au mai putut sa il resusciteze și…

- In cursul zilei de 12 Decembrie 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat in zona Eden str. Soveja un barbat in varsta 53 de ani, din Constanta, care oferea spre comercializare tigari.Potrivit reprezentantilor Directiei Generale Politia Locala Constanta,…

- Seria neagra a sinuciderilor continua in Maramureșul istoric. Un barbat, in varsta de 60 de ani, a decis sa-și puna capat zilelor spanzurandu-se intr-o padure aflata in apropierea comunei. Cadavrul a fost dus la morga Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii…

- ella si Ken din Orange, Connecticut, SUA, erau casatoriti de cinci ani atunci cand ea l-a intalnit pe Daniel, casatorit si el, la o petrecere. Atunci s-a schimbat totul. Sunt impreuna de zece ani si au doi copii impreuna, dar au ajuns sa imparta patul cu un alt barbat.

- Acesta a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe plagi in piept, cea mai adanca dintre ele cauzandu-i o ruptura a plamanului. „Pacientul in varsta de 42 de ani prezenta plagi injunghiate precordial si un hemopneumotorax (n.red. prezenta concomitanta…

- Jim McCants, un barbat de 50 de ani, care își dorea sa-și îmbunatațeasca stilul de viața, sa slabeasca și sa aiba mai multa energie, a trecut printr-o experiența îngrozitoare, declanșata imediat dupa ce acesta și-a administrat un

- Dorind sa-si imbunatateasca stilul de viata, un american de 50 de ani a facut eforturi sa piarda in greutate, sa manance sanatos, sa faca sport si sa ia suplimente alimentare despre care stia ca sunt sigure. La ce rezultate a ajuns.

- Un individ care a lovit cu un utilaj mai multe autoturisme, in apropierea ambasadei Israelului din Ankara, intr-un gest aparent intentionat, a fost imobilizat de autoritatile turce, informeaza presa turca si israeliana.