Distrugerea şcolilor profesionale costă România 2 miliarde de euro pe an Statul roman pierde, in fiecare an, 2 miliarde de euro din cauza ca nu integreaza tinerii pe piata muncii. Asta in conditiile in care unul din sase tineri cu varste intre 15 si 24 de ani (376.000 de persoane) nu sunt elevi sau studenti si nici nu lucreaza. Cel putin asa arata datele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana, care mai afirma ca solutia la problema este dezvoltarea invatamantului profesional. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informație incendiara aparuta in spațiul public.Senatorul USR Mihai Goțiu a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul nu i-a pus la dispoziție o serie de documente despre Roșia Montana și ca acest lucru ar putea sa ajute compania care ii cere Romaniei despagubiri de 4,4…

- Intre 3-8 noiembrie 2018, fara mandat de la președinte! In perioada 3-8 noiembrie 2018, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, va efectua o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar. Turneul Primului Ministru in cele doua state urmarește…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut marti, 23 octombrie, la sediul M.Ap.N., o intrevedere cu reprezentanti ai Camerei de Comert a SUA pe langa Uniunea Europeana.In cadrul discutiilor, au fost abordate aspecte privind provocarile si amenintarile la adresa securitatii regionale, context…

- Oficialii guvernamentali romani, aflati intr-o vizita oficiala in Turcia, au stabilit cu presedintele Recep Tayyip Erdogan depasirea pragului de 10 miliarde de dolari in schimburile comerciale dintre cele doua tari, anunta marti ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Înființata în anul 2002, AHK România are un birou în București în care lucreazî 21 de angajați. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastra dinamica și inovativa și va sprijini companiile din…

- Mihai Daraban președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) susține ca sunt presiuni mari ale constructorilor auto din Romania cu privire la Coridorul IV european. "Ați vazut presiunile pe care le fac cei de la Dacia-Renault vizavi de Coridorul IV european care e lipsa, sunt cei de…

- Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus trei sesiuni plenare in cadrul carora au fost dezbatute subiecte de interes major privind politica externa a Romaniei. Panelul "Responsabilitati de actualitate in activitatea diplomatica - cooperarea economica, diplomatia culturala si stiintifica,…