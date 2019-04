Distrugerea naturii, o ameninţare pentru omenire la fel de mare ca modificările climatice Mesajul lansat luni, la Paris, in deschiderea unei reuniuni mondiale pentru biodiversitate este foarte clar: distrugerea naturii ameninta omenirea "cel putin la fel de mult" ca incalzirea climei si merita, deci, o atentie la fel de mare din partea comunitatii internationale pentru a evita impacturile devastatoare, relateaza AFP. Oameni de stiinta si diplomati din peste 130 de tari s-au reunit, pana sambata, la Paris, pentru a adopta prima evaluare mondiala a ecosistemelor realizata pe plan global dupa o pauza de aproape 15 ani, considerata un inventar sumbru al naturii, care este vitala pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

