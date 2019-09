Stiri pe aceeasi tema

- Un vameș angajat in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița, din județul Timiș, a fost prins in flagrant, luni, in timp ce lua mita de la un om de afaceri care transporta sicrie din Serbia, transmite MEDIAFAX.Procurorii DNA Timișoara și polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție…

- Multiplul campion la motocross, Mihai Stoichescu a ajuns la politie, in Timisoara, dupa ce oamenii legii l-au prins incercand sa vanda mai multe bunuri furate. Stoichescu a fost prins exact in momentul in care negocia vanzarea bicicletelor. Cumparatorul era de fapt proprietarul bicicletelor care si-a…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.15, au depistat un urmarit general in Piața Libertații. Pentru ca barbatul avea un comportament suspect, era agitat și cauta ceva pe jos și in coșurile de gunoi, agenții l-au legitimat. Cand au verificat,…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești au depistat in flagrant delict, un tanar de 19 ani, din județul Argeș, in timp ce sustragea o suma de bani. La data de 23 iulie a.c, in jurul orelor 01.00, polițiștii aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza orașului Calimanești au depistat, un…

- Un barbat din comuna Tarlișua a fost prins in flagrant, miercuri, de polițiști, in timp ce exploata resurse minerale din albia unui rau, fara a deține permis sau licența de exploatare. Polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud l-au depistat in flagrant, luni,…

- Exemplu pentru colegii lui din intreaga țara. Un polițist din Timișoara a refuzat o șpaga de 800 de euro, ba mai mult, a alertat și DGA, care a facut un flagrant spectaculos in unul din mall-urile din Timișoara.Povestea a inceput dupa ce oamenii legii au descoperit un pistol printre vechiturile…

- Un barbat de 22 de ani din Mangalia a fost prins de polițiști cu sute de grame de droguri în mașina. Acesta a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Surse din rândul anchetatorilor spun ca barbatul se pregatea sa vânda drogurile la un festival…

- Un escroc care se afla in vizorul poliției, pentru a fi introdus dupa gratii, a fost prins. Individul acuzat de inșelatorie a fost gasit in Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute. Barbatul in varsta de 50 de ani a fost depistat in nordul orașului, pe strada Holdelor. Polițiștii din cadrul Serviciului…