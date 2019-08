Distrugătorul american USS Porter, în misiune în Marea Neagră Distrugatorul din clasa Arleigh Burke este a sasea nava militara americana care intra anul acesta in Marea Neagra. El a fost precedat de USS Carney, care a participat in iulie la exercitiul naval americano-ucrainean Sea Breeze 2019, alaturi de nave militare din 19 tari, inclusiv Romania.



"Operatiunile pe care le efectuam in Marea Neagra alaturi de aliatii si partenerii nostri mentin relatiile stranse necesare pentru stabilitatea regionala", a declarat viceamiralul Lisa M. Franchetti, comandantul Flotei a 6-a. "Flexibilitatea inerenta a DDG (distrugatoare cu rachete ghidate - n. red.)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania va incepe, joi, utilizarea dronelor pentru sanctionarea infractiunilor comise in trafic, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Trei drone echipate cu cate o camera de inalta rezolutie vor survola drumurile publice pentru a detecta comportamentul periculos al soferilor, mai intai in Insulele Canare.…

- Nava de interventie rapida USNS Yuma (T-EPF-8) si distrugatorul USS Carney (DDG-64) se afla in Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat in largul Ucrainei. Rusia a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare. Cele doua nave au sosit luni in Portul Odesa, situat…

- Spania U21 a invins Germania U21 in finala EURO 2019, scor 2-1. Fabian Ruiz, 23 de ani, MVP la turneul din Italia, a avut un an fantastic: s-a impus la Napoli, a debutat la naționala de seniori a Spaniei și a cucerit Europa la tineret. ...

- Incendiul, care a izbucnit la orele 14.30 (12.30 GMT) pe teritoriul comunei Torre del Espanol, a dus la evacuarea a peste 20 de persoane si inchiderea mai multor drumuri. Pompierii erau ajutati de 15 avioane de stins incendii in lupta impotriva flacarilor, care s-au propagat rapid din cauza…

- Europol a declarat ca arestarea a sase persoane in Italia si a sase in Spania pentru trafic ilegal de animale vii a pus capat unei actiuni internationale, denumita 'Operatiunea Blizzard', care a vizat traficanti, transporturi comerciale si magazine de animale de companie.'Traficul de animale…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA PARLAMENTARII ROMANI DEVIN SURZI SI ORBI CAND VINE LA RAND LEGEA AUDIOVIZUALULUI "CASTILE ALBASTRE" ROMANE SUNT GATA DE LUPTA PENTRU PACE ATENTIE MAXIMA INSA LA RECHINI SI STICLELE CU OTRAVURI! PREMIERUL VACAROlU…

- Sute de europeni au fost arestați, anchetați sau amenințați cu inchisoarea in ultimii cinci ani, in temeiul legilor care „criminalizau solidaritatea” – cazuri devenite foarte frecvente in ultimele 18 luni. Un nou studiu, elaborat de OpenDemocracy, dezvaluie modul in care cetațeni din intreaga Europa…

- Al doilea operator de telefonie mobila din lume a redus nivelul dividendelor pentru anul financiar 2019 la 9 eurocenti per titlu, de la 15,07 eurocenti pe actiune in anul financiar 2018.Directorul general Nick Read a dat asigurari ca Vodafone si-a indeplinit obiectivele anuale, inregistrand…