Alimentarea cu gaze naturale a unui numar de 1.200 de consumatori din Bucuresti, de pe strada Vasile Conta nr.4, a fost sistata vineri, din cauza unei avarii produse de Apa Nova, alimentarea urmand sa fie reluata sambata, pana in ora 14:00, informeaza oficialii Distrigaz Sud Retele.



"In urma unei agresiuni asupra retelei de distributie a gazelor naturale produsa de catre compania Apa Nova, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale astazi (vineri n.r), incepand cu ora 19:45, in Municipiul Bucuresti, pentru remedierea defectului din Strada Vasile Conta,…