Stiri pe aceeasi tema

- Elitele internaționale ale imunologiei, dermatologiei și oncologiei, s-au reunit, in perioada 18 – 21 septembrie, la București, pentru a identifica cele mai bune soluții cu spectru larg de situații medicale, pornind de la prevenție și ajungand pana la urgențele medicale. Accesul catre tratamentele de…

- Falimentul Thomas Cook genereaza ingrijorari in randul clientilor touroperatorului britanic, insa un numar mare dintre acestia ar trebui sa fie protejati gratie unei directive europene, transmite AFP. Intre timp, la Bucuresti, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT)…

- Dincolo de infringementul pe gaze, Executivul de la București are pe masa și dosarul fierbinte al prețurilor reglementate la energie electrica, spune Economia.net. De la 1 ianuarie, ele nu mai sunt posibile potrivit legislației europene, dar in Romania ele exista ca urmare a OUG 114. Cei patru mari…

- Cresterea pasarilor devine o afacere din ce in ce mai paguboasa in Romania, spun cei implicati in industria de profil. Producatorii care nu au contracte cu marile abatoare de pui, sector care este acoperit de subventii si garantia unor protocoale de durata, risca sa intre in faliment.

- Primul sau produs, Truston, este echipat in variante de basculanta si betoniera, si este asamblate 100- la Baia Mare. In momentul de fata, sunt finalizate pe linia de asamblare primele 10 autoutilitare, pentru 3 dintre ele fiind deja semnate contracte cu clienti din Baia Mare, Bucuresti si Bistrita.…

- eGO, primul serviciu de car sharing din Romania cu flota exclusiv electrica, devine accesibil, din aceasta luna, tuturor posesorilor de card bancar, indiferent de banca emitenta. Lansat la finalul anului 2017 in parteneriat cu BCR, eGO este un brand 100% romanesc, disponibil in Bucuresti,…

- IKEA Romania a deschis, joi, un nou centru de colectare a comenzilor online din București, a anunțat compania. Punctul de colectare IKEA București, al patrulea astfel de centru din România, este situat la parterul Mall Plaza din Bulevardul Timișoara. La punctul de colectare,…