- "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare gestionata de catre operatorul national de transport al gazelor naturale, TRANSGAZ, a fost sistata alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua…

- Distrigaz Sud Retele anunta ca in urma unor defectiuni tehnice, alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua si Bacu a fost sistata. "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici din Melinesti, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta al Distrigaz Sud Retele la numarul unic ...

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Remus si Ion Creanga, din Craiova. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- O lucrare la rețeau de alimentare cu gaze a comunei Gura Ocniței, programata astazi intre orele 8:30 – 13:30, dar Post-ul Distrigaz a lasat bolnavii de la Gura Ocniței in frig! Cateva sute de localnici sunt și ei afectați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale in scopul efectuarii unor lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale care alimenteaza localitatea Gura Ocnitei din judetul Dambovita.

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Valcelei si Nariera Valcii, astazi, intre orele 9.00 – 12.00, pentru modernizarea retelei de distributie din Craiova. Clientii pot apela serviciul de ...

- Societatea furnizoare din Mioveni anunta ca va opri apa rece pentru executarea unor lucrari de inlocuire a unui hidrant suprateran din incinta Scolii ”Liviu Rebreanu”, in vederea obtinerii autorizatiei ISU Arges pentru sala de sport. Alimentarea cu apa rece va fi intrerupta luni, 5 februarie, in intervalul…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. In Bucuresti, intre orele 9:00 - 16:00, vor ramane fara curent electric consumatorii…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Compania anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si agentii economici pentru modernizarea…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator de la CET SUD din Capitala, au declarat oficiali ai ISU Bucuresti. Acestia au subliniat ca nu sunt persoane ranite si ca a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica.

- Ca urmare a unei avarii produse in rețeaua de distribuție a apei potabile, in zona Nicolae Romanescu – Lactido S.A., S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a sistat temporar furnizarea apei potabile in Municipiul Craiova in data de 22.01.2018, intre ...

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Mii de consumatori au ramas pentru cateva ore fara energie electrica, trei scoli si cinci gradinite au fost inchise, trei acoperisuri din Calimanesti au fost afectate de vant si o portiune de drum national neasfaltat - DN7D, la Perisani - a fost inchis din cauza ninsorilor si vantului care s-au manifestat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Politistii de imigrari au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, 11 persoane care locuiau ilegal in Romania, fiind intocmite documente prin care acestea sunt obligate sa paraseasca tara in trei sau 15 zile. Doua persoane din Turcia si Siria vor primi interdictie de a inttra in Romania pentru…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile: Sfantu Gheorghe, Paltinis si Aleea Paltinis, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul ...

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Paltinis si Sf. Gheorghe din Craiova, in data de 11 ianuarie 2018, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Sistarea este necesara pentru modernizarea ...

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, recent.Reprezentantii…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strada Racoteanu, strada Pietii, strada Corneliu Coposu si strada Unirii din Filiasi, in data de 9 ianuarie 2018, in intervalul orar 10.00 – 13.00. ...

- Barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in capitala, a fost prins! Potrivit primelor informatii, ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere din 2010, anterior fiind agent la Jandarmerie. Barbatul ar locui alaturi…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe Aleea 3 Castanilor si strada General Nicolae Magereanu din Craiova, in data de 5 ianuarie 2018, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Compania precizeaza ...

- Vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, Sandra Adalgiza Alexiu, a declarat joi pentru AGERPRES ca reprezentantii SNMF vor continua protestul, afirmand ca sunt medici care nu vor semna actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate. 'Sunt judete care…

- E-Distribuție Muntenia va intrerupe temporar, astazi, alimentarea cu energie electrica din mai multe zone ale Capitalei și din Ilfov pentru efectuarea de revizii și reparații.Alimentarea din Capitala va fi sistata (09:00-15:00) pe strazile: Golovita, Aeromodelului, Proletarului, Oasului, Darza,…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 27 decembrie 2017, la conducta de alimentare cu apa din Piața Tomis III, din municipiul Constanta, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in intervalul orar 09,45 – 12,30. Sunt afectați consumatorii blocurilor LT 7 si LT 8 din…

- Doua tone de petarde si artificii fara documente au fost descoperite si confiscate de politistii din Ilfov de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice, potrivit Politiei Romane.

- Opriri de curent in București și Ilfov in perioada 27-29 decembrie in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, in perioada 27 – 29 decembrie 2017, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov,…

- In Bucuresti, alimentarea cu energie electrica va fi sistata miercuri, intre orele 09:00 si 17:00, pe strada Mihai Eminescu (intre strada Vasile Lascar si strada Viitorului), strada Gen. Doda, strada Viitorului (intre Gh. Palade si M. Eminescu), strada Vasile Lascar (intre M. Eminescu si Rasuri). Alimentarea…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului și Moș Craciun fac cea mai buna echipa! Impreuna au pornit, din nou, la drum și au poposit, sambata, la 80 de copii din localitațile Nuci și Balta Alba, județul Ilfov. Micuții au fost incantați sa-l vada pe Moș Craciun, pentru prima oara in viața…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Astfel, astazi, 21 decembrie, Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un…

- Seful SRI Prahova a fost implicat intr un accident rutier mortal, pe DN1, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Surse judiciare au dezvaluit, in exclusivitate pentru "Evenimentul zilei", ca autoturismul condus de ofiterul SRI a lovit o femeie care traversa soseaua. In urma impactului, victima a…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar vineri dimineața in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Informația etse data de E-Distributie Muntenia.

- Compania Ideal Tech din Bucuresti, care opereaza magazinul online cu profil electro-IT&C ideall.ro, estimeaza ca va inchia 2017 cu afaceri de 20 milioane de euro, plus 50% fata de anul trecut, cresterea fiind sustinuta de vanzarea a peste 55.000 de electrocasnice pe platforma online a companiei.…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pe strazile: Remus si Ion Creanga, din municipiul Craiova, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul ...

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pe strada Macesului, din municipiul Targu Jiu, pentru astazi, intre orele 8.00 – 15.00, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul de call-center ...

- Consumatorii casnici ar putea plati facturi mai mari cu 7-13-, incepand din ianuarie 2018. Aceasta, dupa ce pe site-ul bursei pentru energie au fost postate rezultatele la licitatiile pentru energia vanduta pentru populatie. Este vorba despre plaforma bursiera PCSU (Piata Centralizata pentru Serviciul…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici, in data de 13 decembrie 2017, pe strazile Remus si Ion Creanga din Craiova, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Compania precizeaza ca efectueaza lucrari programate ...

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pe strada Primaverii si aleile IV Primaverii, III Primaverii, II Primaverii, I Primaverii, V Primaverii, din municipiul Craiova, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, ...

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici, in data de 12 decembrie 2017, pe cateva strazi din Craiova. Astfel, in intervalul orar 9.00 – 12.00, se va sista furnizarea gazelor pe strada Primaverii ...

- Marți, 12 decembrie intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling, pentru spalarea și igienizarea rețelei de distribuție a apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineața. Potrivit meteorologilor, in intervalul 9 decembrie, ora 8:00…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o cladire aparținand Spitalului de Pediatrie din Pitești. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din Pitești, care au constatat ca in punctul TRAFO, cladire adiacenta spitalului, arsese un cablu, cu degajare de fum. Departamentul pentru Situații…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila cu diametrul de 400 mm din incinta Stațiunii Experimentale Viticole din Murfatlar, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 08 decembrie 2017, in intervalul orar 09,00 – 17,00. Sunt afectați de lipsa…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat, ca astazi, intre orele 10.00 – 13.00, se va sista alimentarea cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie de pe strazile Stefan cel Mare si Carol I. Clientii pot ...

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea temporara a alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strada Stefan cel Mare si de pe Bulevardul Carol I, in data de 7 decembrie. Intreruperea va fi facuta intre orele 10.00 ...

- Distrigaz Sud Retele a anuntat, ca astazi, intre orele 12.00 – 15.00, se va sista alimentarea cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie din Braniste (Podari), Balta Verde. Clientii pot apela serviciul de call-center ...

- Un milion de vaccinuri antigripale distribuite in tara Foto: Arhiva. Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite, în perioada urmatoare, la nivel national, a anuntat Ministerul Sanatatii. Primele directii de sanatate publica unde au fost livrate vaccinurile…

- Claudiu Niculescu nu a castigat de cinci meciuri in Liga 1, iar supararea antrenorului s-a indreptat catre propriii jucatori, dupa 0-3 pe teren propriu cu liderul CFR. Antrenorul care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut nu reseste sa redreseze echipa din Ilfov de sase meciuri. Parcursul…