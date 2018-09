Distribuirea dividendelor, permisa in Romania inainte de incheierea anului financiar

Stiri pe aceeasi tema

- Dividendele pe piata din Romania au avut anul trecut un randament mediu de 7-8%, cu mult peste media europeana de 2-3%. Pornind de la cele mai recente raportari financiare ale companiilor incluse in indicele BET, o analiza Tradeville estimeaza ca, si in anul 2018, dividendele isi vor mentine dinamica…

- Documentarul "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de AGERPRES, a fost proiectat, marti seara, in gradina Muzeului National al Literaturii Romane (MNLR), in incheierea celei de-a doua editii a proiectului "Filmul si Literatura". Documentarul a fost prezentat la MNLR si pe data…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine.

- Romania va acorda, pe durata mandatului la presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, o atentie prioritara avansarii negocierilor cu privire la viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, a declarat premierul Viorica Dancila, marti, la Palatul Victoria, in cadrul declaratiilor comune sustinute…

- Tudorel Toader a afirmat, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca a solicitat verificari la cabinetelor notariale care s-au ocupat de incheierea unor acte legate de casa pe care familia Iohannis a piedut-o in instanta, in acest context ministrul Justitiei spunand ca, in opinia sa, ar putea fi…

- Subsidiara din Romania a companiei britanice Misys (Finastra), unul dintre cei mai mari dezvoltatori globali de software financiar, cu afaceri in 2017 de 131,5 mil. lei (28,8 mil. euro), l-a numit in functia de administrator pe francezul Serge Lory “pentru o perioada nedeterminata”, conform unei decizii…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Este de asteptat ca recenta modificare a Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa fie bine primita de mediul de afaceri pentru ca rezolva doua probleme cu care societatile si asociatii (actionarii) lor se confruntau frecvent - (im) posibilitatea de a distribui dividende…