Cinci adolescente au murit intr-un oraș din nordul Poloniei dupa ce un incendiu a izbucnit in timp ce participau la un joc de tip „escape room”, relateaza presa internaționala. Toate cele cinci fete aveau 15 ani și sarbatoreau ziua de naștere a unei prietene informeaza digi24.ro.

Un tanar de 25 de ani a suferit arsuri grave și este internat la terapie intensiva.

Tragedia s-a petrecut in orașul Koszalin. Focul a izbucnit vineri, in jurul orei locale 17:00, din motive inca necunoscute. Cadavrele fetelor au fost gasite intr-o camera de langa cea in care a izbucnit focul, la care…