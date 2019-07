Stiri pe aceeasi tema

- In 2015, grupul Confess a fost arestat de Armata Revolutionara iraniana. Nikan Khosravi si Arash Ilkhani au fost inchisi si, initial, urmau sa fie executati pentru blasfemie si pentru faptul ca au vorbit la posturi de radio straine. Potrivit lui Khosravi, cei doi au scapat de pedeapsa capitala datorita…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 WTA si cap de serie 4, a castigat, duminica, turneul de la Roma, cu premii de 3,4 milioane de euro. Ca urmare a acestui succes, Pliskova o va depasi pe Simona Halep in clasamentul mondial, conform News.ro.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in…

- SIMONA HALEP LA ROMA // Capitala Italiei este centrul tenisului mondial in aceasta saptamana. Va putea Simona Halep (2 WTA) sa joace la fel ca la Madrid? Este una dintre intrebarile care plutesc inainte ca fostul lider mondial sa intre pe teren la Foro Italico. Halep va debuta la Roma miercuri, urmand…

- Fostul international ceh Adam Svoboda, campion mondial la hichei cu echipa nationala a tarii sale, a incetat din viata la doar 41 de de ani, relateaza presa de la Praga. Potrivit informatiilor oferite de...

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Omul de afaceri se afla pe locul 1.867 la nivel mondial, mai jos cu peste 70 de locuri fata de anul 2017. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

- Fost campion mondial la box in 1999 la Houston, Crinu Olteanu (44 de ani) s-a stabilit cu familia de 12 ani in Canada, la Montreal. Intr-un interviu acordat pentru „Adevarul“, fostul pugilist vorbeste despre motivele plecarii in Canada si despre cum a fost adaptarea la noul ritm de viata peste Ocean.