- Procurorii anticoruptie au descoperit ca Ion-Avram Felicia-Giorgiana, contabila sefa a unei scoli din Galati, folosea banii institutiei de invatamant dupa bunul plac, incheind contracte de achizitii de produse la preturi supraevaluate cu firmele membrilor sai de familie.

- 13 elevi de clasa I din localitatea Poiana Cristei au stat 3 zile in curtea școlii, pe banci, dupa ce directoarea Valerica Lera nu a pus la dispoziția clasei o sala in care sa se desfașoare orele de curs. La inceputul anului școlar, parinții s-au revoltat cand au vazut ca directoarea Leca nici macar…

- USR Arad susține protestul cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”, indreptat impotriva prevederilor ordonanței guvernului numarul 9 din 2018, privind modificarea și...

- Prima zi de scoala nu mai e, de multa vreme, doar despre revederea cu colegii si povestiri din vacanta mare. Școala incepe acum cu discuții despre fashion si hair styling, despre trenduri si ce mai new si cool in materie de smartphone. In Prahova, prima zi de scoala pare sa fi fost bantuita, pe alocuri,…

- Cum a fost prima zi de școala a politicienilor. Lucrul manual le-a dat batai de cap parlamentarilor noștri, pe vremea cand erau copii. Nu au uitat nici acum figura primului invațator, materiile care le dadeau dureri de cap, dar nici joaca din curtea școlii, chiar din prima zi de școala. Chiar daca venea…

- Un primar din judetul Vaslui a organizat nunta fiicei sale intr-un cort amenajat in curtea scolii din sat, iar salile de clasa ale unitatii de invatamant au fost folosite ca magazie si bucatarie. Evenimentul a avut loc sambata, 1 septembrie, in localitatea vasluiana Tomesti, comuna Pogana, organizatorul…

- Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunța ca, in perioada 27 august – 3 septembrie 2018, 70 de profesori și elevi de liceu vor participa la prima ediție a Școlii de vara, Știința și Tehnologie, la Magurele. Școala de vara are doua secțiuni. Prima este dedicata elevilor de liceu și ii implica in prelegeri,…

- Descoperiri arheologice din neoliticul timpuriu, bronzul târziu, perioada migratiilor, perioada premedievala si perioada moderna au fost facute, în curtea scolii din Negrilesti, de catre specialistii muzeelor de istorie din Galati si Tecuci.