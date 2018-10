Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 septembrie, in intervalul orar 10,00-12,00 sau 17,00-19,00 se va desfasura o noua etapa din cadrul testarii Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”. In intervalul ales Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau va transmise…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau va organiza, joi, 13 septembrie, o serie de activitati prin care sa marcheze implinirea a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si sa sarbatoreasca astfel Ziua Pompierilor din Romania. Sarbatoarea pompierilor incepe, la…

- Ieri, in Comitetul pentru Situatii de Urgenta a fost aprobat planul de masuri pentru prevenirea aparitiei focarelor de pesta porcina africana pe teritoriul judetului Buzau. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Neron Lupascu“ Buzau impreuna cu DSVSA, vor comunica hotararea tuturor institutiilor…

- UPDATE: Cautarile copilului au fost reluat vineri dimineața, la ora 6,00, in zona fiind deplasate doua echipaje cu barca și o ambulanța SMURD. In jurul orei 10,30, s-a decis sa se solicite sprijinul unui echipaj de scafandri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Autoritațile…

- Opt absolventi ai promotiei 2018 ai Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” – Boldesti, repartizati in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Neron Lupascu” al judetului Buzau, s-au prezentat la noul loc de munca. Astfel, dupa un an de pregatire, acestia…

- Fetita de 2 ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, care a disparut de sub ochii parintilor, a fost gasita in viata chiar de tatal ei duminica dimineata, in jurul orei 07.00, pe camp, potrivit presasm.ro. Din primele informatii copila este intr-o stare buna, chiar…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a desfasurat astazi, in poligonul militar Copalau, o sedinta de distrugere a munitilor ramase neexplodate, descoperite pe raza judetelor Botosani.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a desfasurat astazi, in poligonul militar Copalau, o sedinta de distrugere a munitilor ramase neexplodate, descoperite pe raza judetelor Botosani.