Distincţii cu… întârziere Zeci de primari din judet, zeci de fosti sau actuali consilieri judeteni si municipali, fosti deputati si senatori de Arad, toti s-au prezentat la apelul primarului Gheorghe Falca si al presedintelui Judetului, Iustin Cionca. In plus, doua delegatii din Republica Moldova si o serie de primari din intreaga tara au fost invitati si au participat la sedinta festiva comuna CLM-CJA, cum a fost denumita manifestarea. In stil pur romanesc, evenimentul a inceput cu o intarziere de aproape o ora, o parte dintre cei invitati sa participe alegand sa plece, dupa ce au asteptat zeci de minute pe holurile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

