Doru Dinu Glavan a evidentiat seria manifestarilor organizate la nivelul tuturor filialelor din tara si premiile acordate jurnalistilor care au obtinut rezultate meritorii. De asemenea, a subliniat necesitatea atragerii tinerilor in Uniune si a subliniat ca la nivelul Filialei „Stefan Naciu“ Caras-Severin, pe care a fondat-o, se impune reluarea unor proiecte pe fonduri europene, in special scoala de jurnalism ce s-a derulat cu succes in cateva editii la Raul Alb, in perioada vacantelor de vara. Totodata, Glavan i-a provocat pe jurnalistii caraseni sa organizeze manifestari sub egida UZPR.