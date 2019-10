Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in 1933 in județul Timiș, Horia Medeleanu a absolvit Facultatea de Filologie-Istorie din cadrul universitații clujene. De-a lungul anilor, a publicat articole in reviste precum Aradul Cultural, Orizontul, Tribuna, sau Arca, revista aradeana a Uniunii Scriitorilor din Romania. Indragostit…

- Luni, 23 septembrie 2019, in Sala “Bucovina” din Palatul Administrativ, s-a desfașurat intalnirea de lucru cu reprezentanții comisiei interinstituționale de control la construcții hidrotehnice din județul Suceava. Ședința a fost prezidata de prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicai. In acest…

- Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, i-a acordat arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, o distinctie de excelenta, inaltul ierarh fiind inscris, de asemenea, in Cartea Valorilor Bucovinene. Ceremonia a avut loc in sedinta de ieri a Colegiului Prefectural, la care au fost ...

- Ca de fiecare data, inceputul de an scolar gaseste multe scoli nepregatite corespunzator. Exista unitati de invatamant fara apa potabila si fara grup sanitar in cladire. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures spun ca situatia nu e una alarmanta in conditiile in care e vorba de…

- Mezzosoprana Aura Twarowska se pregatește sa primeasca o noua distincție speciala, „Premiu de Excelenta pentru intreaga cariera artistica si pentru promovarea culturii romane in tara si in strainatate“, care ii va fi acordat de catre Classics for Pleasure – cel mai mare festival clasic in aer liber…