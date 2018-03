Stiri pe aceeasi tema

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a fost avizat, miercuri, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in functia de administrator al Postei Romane Broker de Asigurare. FORT s-a numarat printre principalele organizatii patronale ale transportatorilor…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, a fost eliminata, sambata, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, de sportiva ceha Karolina Pliskova.Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, s-a impus, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 33 de minute, scrie news.ro.…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- O profesoara de limba romana din Romania se numara printre cei noua dascali din lume care au primit titlul de ,,Profesor inovator in Educatie” in cadrul competitiei mondiale: ,,Global e-Innovation Teacher Award” 2017.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat vineri noile tarife de referinta RCA, un reper pentru consumatori in ceea ce priveste pretul RCA. Tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei, in crestere cu 9%…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor se lanseaza pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, in cadrul galei “Din apreciere pentru tine”. Este entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. “Acțiunea de lansare…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, joi, 1 februarie, printr o emisiune de euro obligatiuni, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani. Dupa cum recunoaste chiar ministrul Finantelor, banii sunt…

- In anul 2017, piața auto din Romania a fost caracterizata printr-o dinamica continua, situație care s-a concretizat printr-o creștere semnificativa a numarului de autovehicule noi inmatriculate, respectiv cu 10.71 % fața de anul anterior.

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Vești bune pentru bacauanii care vor intenționa sa-și achiziționeze o mașina la mana a doua și vor sa-i cunoasca dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat inceperea unei serii de colaborari cu Registrul Auto Roman (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Român (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din România, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Mirela Vaida va prezenta emisiunea ”Totul pentru dragoste”, la Antena 1. Vedeta va aparea in curand pe micile ecrane. In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe…

- Asiguratii RCA pot afla cazierul auto bonus-malus al unui autoturism, accesand o aplicatie online de pe pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara. Criteriile de cautare sunt: numarul de inmatriculare sau seria sasiului, iar aplicatia prezinta si date despre asigurator sau durata…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), supraveghetorul pietei de capital, pietei de asigurari si al pietei pensiilor private, a aprobat emiterea certificatului de inregistrare al valorii mobiliare in vederea admitereii la tranzactionare a producatorului de mobila Elvila Bucuresti. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, începând de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. …

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universitații Babeș-Bolyai a susținut o cuvantare despre importanța culturii și a studierii istoriei in școli, punand accentul pe necesitatea „dimensiunii istorice din studiul moștenirii culturale a umanitații și a națiunii”. In cadrul sesiunii organizate de catre Academia…

- Profesori din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero, atrag atentia reprezentantii…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, ca peste 16.000 de pensionari ai MAI, cu venituri cuprinse intre 5.400 si 7.000 lei, au primit diferentele de bani ca urmare a recalcularii pensiilor. Ce se intimpla cu celelalte pensii? Urmariti emisiunea speciala de la Romania TV. Ce se intampla…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Fundatia pentru Comunitate amintește, printr-un comunicat, ca nominalizarile la Premiul „Mentor pentru Excelenta in Educatie” pot fi facute pana pe 31 decembrie. Sunt valabile doar nominalizarile facute pe un formular pe care il puteți descarca de pe site-ul www.pentrucomunitate.ro. Programul a fost…