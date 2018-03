Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din Campia Turzii a dat publicitații listele cu drepturile salariale ale personalului angajat in cadrul Primariei, la data de 31 martie 2018. Conform acestor date, cele mai mari venituri le are secretarul unitații administrativ-teritoriale, Niculae Ștefan, cu un salariu de baza…

- Prima localitate de pe malul Prutului din raionul Ungheni a semnat declarația simbolica de Unire. Consilierii locali din satul Petrești au semnat declarația de Unire, marți, 27 martie – in ziua Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Satul Petrești este a șasea localitate din raionul Ungheni,…

- In ședința ordinara programata pentru 29 martie a.c., consilierii locali sibieni vor avea de dezbatut, intre alte multe subiecte, și proiectul cu privire la cuantumul și numarul burselor școlare pentru elevii din invațamantul preuniversitar pentru anul in curs. Read More...

- Primaria Municipiului Onești și Consiliul Local deschid, luni, 26 martie, seria de manifestari dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Proiectul poarta titlul „Romani au fost. Romani sunt inca!”, va debuta la Colegiul „Dimitrie Cantemir”, de la ora 10,00, sub coordonarea profesoarei Emilia…

- Școala Gimnaziala “Iuliu Maniu” din municipiu va intra in ample lucrari de reabilitare și modernizare in aceasta primavara, suma calculata pentru aceste activitați fiind de peste 14 milioane de lei. Consilierii locali municipali au aprobat, in cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, 22 martie, intreaga…

- Spitalul din Baia Sprie, inchis de Guvern in 2011 si redeschis prin eforturile financiare ale localnicilor in 2017, nu poate functiona legal din cauza ca edilii din localitate intarzie sa radieze in acte vechea unitate medicala.

- In scopul repartizarii a doua locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, in blocul ANL P2F, situat in Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 61 A, se pot depune cereri de catre familiile sau persoanele interesate la sediul Primariei municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr.1. Titularul cererii…

- Puteți alerga sau puteți dona pentru a ajuta persoane cu dizabilitați din Timișoara. Proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara poate fi susținut la Timotion, evenimentul de alergare caritabil care va avea loc in urbea de pe Bega in aceasta primavara, prin intermediul caruia se pot susține mai…

- Consilierii locali PMP au solicitat, miercuri, adoptarea prin hotarare de Consiliu Local a declaratiei de sustinere a unirii dintre Republica Moldova si Romania precum si amenajarea unui punct unde iesenii sa poata semna documentul in cauza. Consilierii PMP Violeta Gaburici si Daniel Piftor au depus…

- Marți, 20 martie, de la ora 12:00, Primaria și Consiliul Local Campia Turzii, in colaborare cu Teatrul de Papuși Puck din Cluj Napoca organizeaza spectacolul „Daca aș fi Matia Corvin”. Read More...

- In cadrul ultimelor ședințe de Consiliu Local, consilierii liberali au adus la cunoștința executivului local condus de primarul Cristian Matei o serie de probleme comunitare, la care au primit urmatoarele raspunsuri Read More...

- La intalnire au participat si reprezentanti ai Primariei iesene, ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Directiei de Sanatate Publica, SMURD, de la cele doua Directii de Drumuri (Nationale si Judetene), precum si ai furnizorilor de utilitati. „Suntem pe ultima suta de metri. Primaria trebuie…

- Administrația locala din Turda a publicat proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019, proiect care se afla in dezbatere publica. Read More...

- Proiectul de lege stipuleaza ca intre orele 14.00 -16.00, respectiv, noaptea, intre orele 23.00 si 7.00, zgomotul nu trebuie sa depaseasca 35 de decibeli. Daca aveti vecini galagiosi nu trebuie decat sa anuntati politia.

- Consilierii locali focșaneni au aprobat, ieri, toate proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare. Singurele discuții au fost la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului consultarii și informarii publicului privind documentația P.U.Z. și aprobarea…

- Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres. Oprisan spune, in…

- Consiliul Local Turda a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societații Salina Turda S.A., pentru anul 2018. Conform BVC-ului prezentat de directorul Simona Baciu, societatea va avea venituri totale estimate la valoarea de 19.069.000 lei (creștere cu 2,29% fața de 2018) și cheltuieli totale…

- Dragnea și Tariceanu retrag proiectul privind Casa Regala din Parlament. Solicitarea a fost facuta de ambii inițiatori și a fost inregistrata, luni, la Senat. Proiectul de lege prevedea acordarea statutului de persoana juridica de drept privat și ar fi permis familiei Regale sa pastreze Palatul Elisabeta,…

- „Ar fi ca si cum ne-am fura caciula sa pretindem, ca aradeni, ca firma S.C.RER Vest SA Oradea si-a facut in aceste zile treaba, pentru ca avem ochi si am fost martorii unor peisaje urbane desprinse din Cosbuc. Rupt complet de realitate, doar Gheorghe Falca o da inainte cu tirade caricaturale in care…

- Consilierii județeni și-au dat astazi acordul de principiu pentru inființarea unui club sportiv care sa poarte numele «Gloria 2018» Bistrița-Nasaud. Proiectul de hotarare are ca scop reinvierea fotbalului bistrițean, dar și dezvoltarea sportului in general in județ.

- Consilierii din Campia Turzii au discutat mai bine de o ora la singurul proiect de hotarare care a fost pe ordinea de zi a ședinței de indata, convocata de primarul Dorin Lojigan, respectiv cel al mutarii sediului Poliției pe strada George Coșbuc nr. 24, in fosta cladire a incubatorului de afaceri.…

- In sedinta de Consiliu Local de marti, 27 februarie, consilierii locali sigheteni au votat Bugetul. Municipiul are un buget de 148.149, 06 mii lei, din care cea mai mare parte, respectiv 140.444,52 mii lei, va fi utilizata pentru salariile angajatilor Primariei si a serviciilor aflate in subordinea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat initierea unui nou proiect dedicat Centenarului, ”Bucovina, Mica Europa”, in care sa fie implicate toate etniile care convietuiesc in aceasta zona si cu ai caror reprezentanti s-a intalnit luni la Palatul Administrativ. ”In cadrul…

- Un proiect de hotarare privind modificarea prețurilor biletelor și abonamentelor pe autobuzele Transurban este supus dezbaterii publice. Proiectul a fost publicat pe site-ul Primariei municipiului Satu Mare. Potrivit acestui proiect, prețul biletelor ar urma sa creasca de la 2 lei la 2,5 lei, iar prețul…

- In luna decembrie a anului trecut, au fost scoase la licitatie lucrarile in valoare de peste 3 milioane de euro pentru proiectul "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidavaldquo;. Proiectul a fost cofinantat, pana la 31.12.2015, din…

- Modificarea actului constitutiv al SC Schilift, societate in care actionari sunt Consiliul Judetean Caras-Severin, Consiliul Judetean Timis si Primaria Valiug, a generat dispute in cadrul sedintei de vineri a forului decizional. Proiectul de hotarare a fost unul simplu si clar. Pentru ca…

- Primaria Sebeș intenționeaza sa aloce, in bugetul pe 2018, suma de 235.000 de lei pentru reabilitarea secției de obstetrica-ginecologie și a compartimentului de nou-nascuți, din cadrul Spitalului Municipal. Se vor efectua lucrari complexe, care vor crește confortul pacientelor. Consilierii locali din…

- Consilierii din comuna Luna au votat bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2018. Bugetul de venituri se ridica la 5.093.200 lei, in timp ce la cheltuieli este prevazuta suma de 9.937.050 lei. Administrația locala a menționat ca deficitul va fi suportat din excedentul bugetar, rezultat…

- Pe scurt, consilierii au respins solicitarea unei autorizatii pentru firma SC DEMECO SRL, care doreste sa construiasca pe terenul fostului combinat chimic un punct de colectare a deseurilor periculoase. Totodata, stiindu-se ca firma isi va continua demersurile in instanta, Hotararea prevede ca firma…

- Consilierul județean PSD, Remus Lapușan, a luat atitudine impotriva hotararii Consiliului Județean Cluj, prin care s-au acordat diverse sume de bani catre administrațiile locale, considerand-o nelegala. Va reamintim ca PSD Cluj a criticat alocarea financiara, acuzand ca s-a facut pe criterii politice.…

- Se discuta despre BANI! Și nu oricum! Joi, 15 februarie, consilierii județeni sibieni sunt convocați in ȘEDINȚA EXTRAORDINARA. Dezbaterile vor avea loc incepand cu orele 15.00. Read More...

- Consilierii locali au aprobat o noua hotarare pe data de 25 ianuarie care prevede ca sterilizarea gratuita a cainilor maidanezi va fi facuta atat cainilor cu stapan cat si fara stapan. Sterilizarea cainilor de rasa comuna si metisi cu si fara stapan, va fi integral subventionata de la bugetul local.…

- Proiectul de scoatere a traficului greu din Turda este stand by din lipsa de finanțare. Nu sunt bani pentru studiul de fezabilitate, totul a ramas doar la stadiul de promisiuni electorale. Read More...

- S-a consacrat de ceva vreme Maratonul Internațional Sibiu drept... motor al unor inițiative demne de lauda, care merita interesul, sprijinul, faptele și respectul nostru, al sibienilor. Read More...

- Consilierii locali din Campia Turzii s-au intrunit azi, intr-o ședința ”de indata”, singurul punct de pe ordinea de zi fiind aprobarea unei delegații care sa plece la Festivalul Bușo, care se va desfașura in perioada 9-12 februarie. De data asta, nimeni n-a obiectat ca ședința a fost ”de indata”...…

- Consilierii locali din comuna Mihai Viteazu și-au dat ieri acordul pentru montarea unui pilon de telefonie mobila, in zona Cheilor Turzii, la solicitarea companiei de telecomunicații Orange. Read More...

- Consilierii locali au respins, luni, un proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, si consilierii liberali, care prevedea, printre altele permiterea contactului fizic cu operele sculptorului Constantin Brancusi, dupa ce acest lucru a fost interzis anul trecut.…

- Consilierii judeteni PSD Cluj nu vor sustine un buget in care nu se regasesc alocate sume de bani pentru sustinerea anului centenarului 2018, in consecinta propunem si sustinem alocarea a cel putin 3 milioane lei pentru actiuni culturale care marcheza o suta de ani de la Marea Unire. Astfel, la capitolul…

- Proiectul de transmitere in direct al tuturor ședințelor ordinare de CL Motru, aflat joi pe ordinea de zi a ședinței de joi, nu a fost discutat deoarece consilierii liberali și primarul Jianu au parasit sala inainte de a se aproba convocatorul. Disputa a pornit de la suplimentarea ordinii de…

- Biblioteca Județeana din Timiș va emite, in fiecare luna a anului, cate un semn distinct care va ilustra, sub genericul Romania100, semnificația istorica a Marii Uniri. Centenarul este serbat și prin lansarea albumului și a antologiei Festivalului Internațional de Literatura LitVest, ambele intitulate…

- In urma evenimentelor recente in care mai multe persoane au fost atacate de caini in spatiul public, Primaria a pregatit un asa-numit regulament privind gestionarea cainilor periculosi. Proiectul elaborat in acest sens include aici orice caine din rasele catalogate ca atare, orice caine care a fost…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fața ultimelor declarații ale președintelui Senatului și de asemenea președinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Acesta a declarat ca fiind oportuna aducerea UDMR-ului la guvernare ținand cont ca este anul Centenarului și,…

- Consilierii locali din Aiud se reunesc in prima sedinta ordinara din acest an, joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte, initiate de primarul Iulia Adriana Oana Badea. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Planul Primariei Capitalei de a construi un spital metropolitan in zona Pipera a intrat in blocaj. Proiectul a fost respins dupa ce consilierii PNL și USR au votat impotriva. Ei au propus sa fie facut mai intai un studiu de fezabilitate.

- Dragi tudeni, va invitam sa sarbatorim impreuna evenimentul istoric al Unirii Principatelor Romane, care a marcat decisiv istoria națiunii noastre și care, in contextul Centenarului, primește semnificații simbolice. Read More...

- Grupul consilierilor social democrați din Consiliul Local Campia Turzii au inițiat un proiect de hotarare ,,Campia Turzii 100 de ani” - ,,promovarea simbolurilor nationale in administratia locala, in anul 2018, anul centenarului ,,Marii Uniri”. Read More...

- Sedinta de consiliu local din data de 9 ianuarie s-a remarcat prin atacurile din partea consilierilor PSD, PMP, PP-USL (Tot Vasile), care au refuzat sa voteze proiectul privind aprobarea si insusirea inventarului Domeniului Public, datorita mai multor erori pe care le-au considerat extrem de grave.…

- Consilierii locali turdeni vor dezbate, in ședința extraordinara din 9 ianuarie 2018, amanarea termenului de instituire a taxei speciale de salubritate, impusa celor care refuza incheierea unui contract de salubritate cu societatea Prival Ecologic Servis SA, motivandu-se faptul ca societatea nu a transmis…

- Primarul Devei, Florin Oancea, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa, susținuta joi, despre faptul ca 150 de angajați ai primariei ar urma sa iasa din sistem, precum și despre mai multe controale privind activitatea serviciilor din subordinea primariei. Puteți urmari mai jos conferința…