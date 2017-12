Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa interzica accesul in tara femeilor cu pasapoarte tunisiene, de teama ca unele dintre ele ar putea comite atacuri teroriste, masura careia Tunisia...

- Autoritatile turce au ordonat concedierea a peste 2700 de angajati din institutii publice, banuiti de legaturi cu organizatii "teroriste", informeaza duminica agentiile internationale de presa. În total, 2756 de persoane au fost destituite din ministerele de interne, externe, apararii…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Femeile din Arabia Saudita vor putea de asemenea sa conduca motociclete si camioane incepand cu iunie 2018, au clarificat autoritatile, la aproape trei luni dupa anuntul facut de Riad ca femeile vor putea sofa, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In acest regat ultraconservator, femeile sunt supuse…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Cosmin Olaroiu a dezvaluit intr-un interviu pentru Adevarul motivele pentru care s-a despartit de formatia Al Ahli dupa patru ani si jumatate. Antrenorul in varsta de 48 de ani a explicat cu lux de amanunte ce se intampla la formatia din Golful Persic. Al Ahli a inregistrat sapte remize consecutive…

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au stabilit, in sedinta ECOFIN de marti, lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in problemele fiscale, potrivit ministrului francez Bruno Le Maire, citat de Reuters . Lista cuprinde:…

- Protestatarii din satul Casele Micesti, comuna Feleacu, situat la 8 kilometri de Cluj-Napoca, s-au adunat, sâmbata, pe drumul comunal DC71, de acces spre localitatea lor, care face legatura cu drumul national DN1 E60 si un drum judetean. ”Am protestat fata de nepasarea autoritatilor…

- O lista ce contine 17 tari considerate “paradisuri fiscale” a fost elaborata de ministrii Finantelor din Uniunea Europeana, transmite Mediafax. “Am adoptat astazi, la nivelul UE, o lista a statelor care nu depun eforturile necesare pentru combaterea evaziunii fiscale. Lista neagra cuprinde 17 tari”,…

- Sicanele autoritatilor romane la adresa Regelui Mihai au continuat si dupa Revolutia din 1989. Privit ca o amenintare de catre noua putere de la Bucuresti, in frunte cu Ion Iliescu, Suvernului i-a fost interzis in mod repetat sa calce pe pamant romanesc.

- Una dintre cele mai mari companii aeriene low cost din Romania, Blue Air, este implicata intr-un nou scandal dupa ce unui pacient care sufera de scleroza multipla si are nevoie de un scaun mobil pentru a se deplasa i-a fost refuzata, miercuri, imbarcarea in avion. „M-au tinut ca pe ultimul gunoi, sa…

- Unui avion guvernamental bulgar la bordul caruia se afla premierul Boiko Borisov si care se indrepta catre Arabia Saudita i-a fost interzis accesul in spatiul aerian iranian, obligandu-l sa survoleze Irakul, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Autoritatile iraniene au cerut avionului…

- Summitul anual al sefilor de stat arabi din Golf va avea loc conform programarii, pe 5 si 6 decembrie, in Kuweit, au anuntat miercuri oficiali din Golf citati de Reuters, in ciuda unei dispute legate de Qatar intre unii membri ai grupului. Disputa intre state membre ale Consiliului de Cooperare al…

- Israelul a interzis unor diplomati elvetieni accesul in Fasia Gaza pana la noi ordine, ca reactie la intalnirile recente ale unora dintre ei cu responsabili Hamas, a declarat miercuri un oficial israelian, citat de AFP, scrie agerpres.ro. 'Ministrul apararii Avigdor Lieberman a interzis unor…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca incepand de vineri, 1 decembrie 2017, de la ora 17.00, va fi deschis noul patinoar, instalat in Piata 1848. Accesul pe gheata va fi gratuit, iar cei care nu vin cu patine de acasa vor avea posibilitatea sa le inchirieze de la firma care se ocupa de intretinerea patinoarului.…

- Personaje de poveste, spectacole, ateliere și animatori îi așteapta pe constanțeni din 8 decembrie în Tarâmului Magic al Craciunului. Din 8 decembrie 2017 și pâna pe 14 ianuarie 2018, Țara Piticilor din Parcul Tabacarie va deveni „Tarâmul Magic al Craciunului”,…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu s-a plans autoritatilor de drept, dupa ce i-a fost interzis accesul pe un șantier din sectorul Buiucani. Edilul a mers joi la fata locului, impreuna cu o comisie, dupa ce a fost sesizata de un grup de locuitori din preajma.

- Scandalul privind catacombele Brasovului capata valente penibile, in contextul in care, la o saptamana de la scandalul din jurul unor așa-zise lucrari de igienizare a catacombelor din zona de Dupa Ziduri, de care autoritațile „nu aveau cunoștința”, lucrurile sunt inca departe de a se lamuri. Astfel,…

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei, nu mai pot accesa retelele sociale in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau foarte mult timp pe internet.

- Reprezentanții administrației locale din Alba Iulia informeaza cetațenii ca miercuri, 22 noiembrie 2017, se executa distrugeri cu exploziv in poligonul de pe Dealul Mamut, iar accesul populației in zona va fi interzis. ”UM 01684 informeaza ca in miercuri, 22.11.2017 intre orele 09.00-14.00 se executa…

- Miercuri, 22 noiembrie, in poligonul de pe dealul Mamut vor fi sesiuni de distrugeri cu material real. Locuitorii sunt atentionati sa evite zona. UM 01684 informeaza ca in perioada 22.11.2017 intre orele 09.00-14.00 se executa distrugeri cu exploziv in poligonul din cazarma 5002 (zona Podei, Deal Mamut),…

- Miercuri, 15 noiembrie si joi, 16 noiembrie, in poligonul de pe dealul Mamut vor fi sesiuni de distrugeri cu material real. Locuitorii sunt atentionati sa evite zona. UM 01684 informeaza ca in perioada 15 – 16 noiembrie intre orele 09.00-14.00 se executa distrugeri cu material real in poligonul din…

- Un cutremur de peste 7 grade s-a produs, duminica, la granita dintre Iran cu Irak. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a anunțat inițial ca magnitudinea seismului a fost de 7,2 grade. Ulterior, și-a revizuit estimarea la 7,3. Un seism cu magnitudinea de 7,3 grade…

- Intre comunele Botiza si Grosii Tiblesului, prin Pasul Botiza (la o altitudine de 976 metri), care traverseaza Muntii Tiblesului, drumul va fi inchis traficului rutier pe durata iernii, a declarat, joi, primarul comunei Grosii Tiblesului, Nicolaie Burzo. ”Drumul comunal dintre cele doua localitatii…

- Autoritațile din Madagascar le-au interzis localnicilor sa mai danseze cu... morții. Ceremonia bizara este un ritual de pomenire a defuncților, insa, potrivit oficialilor de pe insula africana, din cauza lui s-ar raspandi ciuma.

- Autoritatile SUA au refuzat sa acorde vize unei delegatii ce apartine Ministerului turc de Justitie, împiedicându-i pe acestia sa calatoreaca pe teritoriul american pentru a rezolva criza vizelor dintre cele doua state, potrivit Mediafax. Delegatia turca ar fi trebuit sa calatoreasca…

- Fotocredit: Transport for London Autoritațile londoneze au introdus incepand cu data de 23 octombrie o noua taxa pentru circulația automobilelor in marea metropola britanica. Astfel, proprietarii mașinilor mai vechi de anul 2006 ce nu respecta normele de poluare EURO 4 vor fi nevoiți sa scoata din…

- Rex Tillerson, secretarul american de stat, a încercat din nou duminica, la Riad si apoi la Doha, sa convinga Arabia Saudita si Qatarul sa reia dialogul, în cadrul gravei crize ce traverseaza Golful. Tillerson, omul de încredere al presedintelui Donald Trump, s-a aflat…

- Parascheva, considerata de crestinii ortodocsi una dintre cele mai populare sfinte din calendar, este celebrata in fiecare an pe 14 octombrie. Se spune ca Sfanta Parascheva apara, in general, de toate relele, fiind mare facatoare de minuni.

- Sambata, 16 septembrie, in poligonul din Micesti se vor desfașura sesiuni de trageri. Cetațenii sunt avertizati sa evite zona si sa nu se apropie pe drumurile de acces. In conformitate cu planul de pregatire militara al unitații in data de 16 septembrie, intre orele 08:00-16:00, in poligonul de tragere…

- Serviciul de Informatii si Securitate, de comun cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI, au contracarat o tentativa de patrundere pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetatean strain, originar din Tunisia, care s-a legitimat cu acte de identitate ale unui stat din Uniunea Europeana,…

- Reprezentanții administrației locale informeaza cetațenii ca marți și miercuri, 10-11 octombrie 2017, se executa distrugeri cu exploziv in poligonul de pe Dealul Mamut, iar accesul populației in zona va fi interzis. ”UM 01684 informeaza ca in perioada 10-11.10.2017, intre orele 09.00-14.00, se executa…

- In zilele de 9, 10, 23 și 24.10.2017 intre orele 08.30-16.00 efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor executa ședințe de tragere in poligonul de tragere in poligonul M.Ap.N. Micești. Accesul populației este interzis pe drumurile din zona poligonului.

- Astazi se desfașoara, în Piața Ovidiu din Constanța, deschiderea anului școlar universitar 2017 - 2018, eveniment la care participa și președintele Klaus Iohannis. Evenimentul va fi organizat de catre Primaria Municipiului Constanța în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”,…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a declarat, duminica, ca autoritațile nu au intenția de a egaliza varsta de pensionare a femeilor cu cea a barbaților in noua Lege a pensiilor, deoarece in Romania nu exista același standard și aceeași medie de viața ca in Uniunea Europeana, unde tendința de ieșire…

- Luni, 2 octombrie, începând cu ora 11, se va desfașura evenimentul ocazionat de deschiderea anului universitar 2017-2018. La ceremonie va fi prezent președintele Klaus Iohannis. Evenimentul va fi organizat de catre Primaria Municipiului Constanța în parteneriat cu Universitatea…

- In urma negocierilor de miercuri intre autoritatile romane si autoritatile de la Kiev s-au gasit solutii ca invatamantul in limba materna sa continue si la scoala primara si la liceu, potrivit stiripesurse.ro, care citeaza surse politice.

- Puse in fața protestelor internaționale vehemente, autoritațile ucrainiene dau inapoi. Daca in Legea invațamantului promulgata de președintele Petro Poroșenko se spunea ca invațamant in limba minoritaților se poate exclusiv in clasele primare, acum ucrainienii incep sa iși schimbe optica.Liviu…

- La 101 ani, atleta Man Kaur a fost nevoita sa renunțe la speranța unei noi medalii de aur in cadrul Campionatului asiatic pentru seniori, dupa ce China a refuzat marți sa-i acorde viza pentru a putea participa la competiție.

- Autoritațile din Dubai au demarat luni primele teste pentru un nou tip de vehicul zburator, în speranța lansarii, în curând, a primului serviciu de drone din lume ce va fi folosit în taximetrie, în cadrul unui program ambițios prin care Emiratele Arabe Unite doresc…

