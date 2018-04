Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu (39 de ani) și-a reziliat contractul cu Astra, iar in locul sau a venit Gigi Mulțescu. Fostul antrenor al giurgiuvenilor are un mesaj pentru succesorul sau. "Grupul Astra a reprezentat o adevarata familie. Știu ce relații am dezvoltat și in ce relații am ramas cu baieții mei, pentru…

- Edward Iordanescu s-a desparțit in lacrimi de jucatorii Astrei, acest lucru fiind surprins intr-un clip video postat de analistul giurgiuvenilor Marius Francisc. Fostul tehnician al Astrei a luat cina de ramas bun alaturi de foștii elevi, iar la final a fost aplaudat de intreaga echipa. Edi a fost vizibil…

- Gigi Mulțescu era aseara dat ca sigur la Astra Giurgiu, in locul lui Edi Iordanescu, insa situația s-a schimbat rapid, pe fir intrand și Adrian Mutu, plus alți doi tehnicieni. Antrenorul care luna trecuta a ratat venirea la Dinamo in locul lui Miriuța a explicat situația in care se afla in acest moment: …

- Edward Iordanescu, spre Voluntari. Ar antrena pe stadionul botezat cu numele tatalui sau. Pus pe liber de Astra Giurgiu, formație pe care a dus-o pana in play-off, Iordanescu junior s-ar putea muta la Voluntari. Ilfovenii sunt nemulțumiți de antrenorul Claudiu Niculescu, iar in ultima perioada l-au…

- Edward Iordanescu (39 de ani)a transmis primul sau mesaj oficial dupa desparțirea de Astra Giurgiu. Tehnicianul a explicat motivele care au dus la plecarea de la fosta campioana, transmițandu-le un mesaj special foștilor sai jucatori. ...

- Liga 1 la fotbal, etapa 3, play-off. Astra – Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Singura miza e locul 4. Un duel foarte interesant din play-off va fi si cel dintre ultimele doua campioane, Astra si Viitorul. – 22 octombrie 2017, Astra – FC Voluntari 2-3: a fost ultima infrangere suferita…

- Edi Iordanescu vrea sa-l dea afara pe Dani Coman. Urmarește sa-l aduca la Astra pe nașul sau, Narcis Raducan. Tensiune in creștere la Astra Giurgu, formație care izbutește sa mențina un nivel bun, in ciuda vanzarilor masive de jucatori. Antrenorul face tot posibilul sa scape de președintele Coman, omul…

- Ceea ce parea o poveste de succes se destrama intr-un ritm rapid. In decurs de o saptamana mariajul dintre antrenorul Edward Iordanescu si Astra Giurgiu a ajuns la final, din cauza evenimentelor petrecute inainte si dupa meciul de la Craiova, cu Universitatea. Edi a cerut deja conducerii anularea urmatorului…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a aparat stilul defensiv al formatiei sale in partida cu CSU Craiova, prin faptul ca adversarul si valoarea lotului sau l-au impiedicat sa joace altfel."Ne asteptam la un meci foarte greu, pentru ca am intalnit o echipa cu multa calitate,…

- Moartea legendei steliste Ion Voinescu nu i-a sensibilizat prea mult pe fanii lui U Craiova, care nu au respectat cum se cuvine momentul de reculegere ținut la startul partidei din play-off cu Astra Giurgiu. Suporterii alb-albaștrilor au creat foarte multa galagie in timpul momentului de reculegere,…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a reactionat, vineri, dupa ce Universitatea Craiova si-a manifestat nemultumirea fata de delegarea lui Alexandru Tudor la meciul de sambata, tehnicianul giurgiuvenilor apreciind ca gruparea olteana incearca sa creeze presiune asupra arbitrilor.…

- CFR Cluj, lider și in clasamentul fair-play-ului Ligii 1 Echipa clujeana se afla pe primul loc, la egalitate cu Viitorul, in topul celor mai “cuminți” formații din prima liga, in sezonul regulat. În clasamentul prezentat de lpf.ro se acorda puncte de penalizare pentru fiecare avertisment…

- Edi Iordanescu, antrenorul formației Astra Giurgiu, prima adversara a Universitații Craiova din play-off-ul Ligii I, apreciaza echipa lui Devis Mangia, considerand ca are șanse la titlul de campioana, insa pornește cu șansa a treia, dupa CFR Cluj și FCSB. „Vad ...

- Edward Iordanescu (39 de ani), antrenorul Astrei, a produs surpriza și a invins-o pe Dinamo, trimițand-o sa joace in play-out. Cunoscut ca fiind stelist, antrenorul a vorbit despre o eventuala trecere a sa pe banca roș-albaștrilor in viitor. "Nu este obligatoriu. ...

- 28 de foști mari fotbaliști i-au fost alaturi lui Ionuț Lupescu, la lansarea candidaturii la FRF. Pe o vreme caineasca, fostul lider al ”cainilor roșii” și-a bagat generația la inaintare, intr-o desfașurare de forțe nemaiintalnita in fotbalul romanesc. Au fost 28 de foști mai jucatori, adunați de Lupescu…

- Cum a reacționat MM Stoica dupa ce Dinamo a ratat play-off-ul. Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, in etapa a 26-a a Ligii I . MM Stoica se bucura ca Dinamo a ramas in afara play-off-ului.…

- Astra - Dinamo, decisiv pentru calificarea "cainilor" in play-off, a inceput sa fie suspectat de microbiști dupa ce Edward Iordanescu a lasat de ințeles ca ar putea baga echipa a doua, intr-un interviu pentru cititorii GSP.ro. Dupa afirmațiile antrenorului giurgiuvean, mulți pariori au mizat sume uriașe…

- Liga 1, etapa a 26-a. Batalia pentru play-off: Astra – Dinamo și Poli Iași – Viitorul (19.45, Digi, Telekom, Look). Astra – Dinamo (19.45, Digi, Telekom, Look) Poli Iași – Viitorul (19.45, Digi, Telekom, Look) ACTUALIZARE 23 februarie. ”Suntem singurii care nu ne-am exprimat pe cine am dori in play-off. …

- Tehnicianul Astrei Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, sambata seara, ca CFR Cluj a meritat victoria in meciul din etapa a XXV-a a Ligii I, scor 2-0. El a precizat ca echipa sa este una tanara, "in reformare"."O echipa care, in comparatie cu noi, a schimbat, investind bani, ne-a luat golgheterul…

- Dan Petrescu a vorbit dupa victoria lejera cu Astra Giurgiu, scor 2-0. "Bursucul" le-a raspuns ironic contestatarilor, in special celor de la FCSB și lui Mihai Stoica. A laudat in schimb echipa lui Nicolae Dica dupa victoria cu Lazio, 1-0. "Suntem criticați pentru jocul nostru. Acceptam criticile.…

- Antrenorul Astrei a refuzat sa pregateasca meciurile din Liga 1 alaturi de elevii Școlii de antrenori: "N-am timp de ei, sa ma lase in pace!". In schimb, tehnicianul FCSB i-a primit chiar inaintea meciului cu liderul CFR. ...

- Fiul cel mare al “Generalului” pare sa se fi saturat de situatia delicata cu care se confrunta la fosta campioana a Romaniei. Atras de petro-dolarii arabilor, Edi Iordanescu isi negociaza plecarea de la Asta Giurgiu.

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a fost nemultumit de jocul formatiei sale, in ciuda succesului obtinut, scor 4-3, contra celor de la Gaz Metan Medias, dar a tinut sa isi laude jucatorii pentru parcursul avut in acest sezon.

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei, s-a aratat dezamagit de faptul ca echipa sa a primit 3 goluri din faze fixe in meciul caștigat cu Gaz Metan, scor 4-3. "M-am temut pentru acest meci pentru ca am vazut o schimbare importanta la Gaz Metan. E o echipa mult schimbata in bine fața de tur. Au pierdut…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca a stabilit programul partidelor care se vor disputa in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala…

- Alexandru Ionița II a debutat la CFR Cluj in victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Mijlocașul ofensiv așteapta partida cu FCSB de etapa viitoare, rivala lui Ionița II și din perioada de la Astra Giurgiu. "M-am simțit extraordinar. Ma bucur ca am reușit sa caștigam și așteptam ca fanii sa vina in…

- Tehnicianul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, ca jucatorii sai se asteptau la un meci foarte greu cu FC Viitorul, despre care spune ca este o "fabrica de jucatori". "Am intalnit campioana Romaniei, este o fabrica de jucatori, ne asteptam la un meci foarte greu.…

- Antrenorul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri, dupa remiza obtinuta pe terenul Viitorului, scor 1-1, ca jucatorii sai au controlat jocul in prima repriza si a pus caderea avuta in partea secunda pe seama meciurilor putine disputate in intersezon. "N-ar fi drept…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a fost invinsa de formatia rusa Ural Ekaterinburg cu scorul de 1-0 (1-0), joi, in ultima partida jucata de echipa pregatita de Edi Iordanescu in stagiul din Cipru. Golul formatiei la care joaca internationalul roman Eric Bicfalvi a fost inscris de georgianul…

- Astra Giurgiu l-a legitimat pe Vlad Barbulescu, mutare care are menirea sa intareasca echipa lui Edi Iordanescu la capitolul “Under 21”. Barbulescu este un fotbalist de profil ofensiv, aflat printre golgheterii formatiei Viitorul Domnesti (Liga 3), in prima parte a campionatului. Barbulescu – nascut…

- Astra Giurgiu a caștigat fara mari emoții partida cu formația din a doua liga cipriota Karmiotissa Pano Polemidia, scor 2-0. Edi Iordanescu a testat pe parcursul acestui meci toți jucatorii pe care ii are la dispoziție. Prima repriza a fost controlata in totalitate de romani, care n-au avut insa prea…

- Dupa plecarea lui Anthony Le Tallec, Astra Giurgiu s-a mai desparțit de un jucator in aceasta iarna. Giurgiuvenii au anunțat pe site-ul oficial ca atacantul togolez Serge Nyuiadzi nu va mai face parte din echipa lui Edward Iordanescu din retur. Cele doua parți au ajuns la o ințelegere pentru rezilierea…

- Atacantul Laurentiu Bus, care a evoluat in prima parte a campionatului la FC Botosani, a semnat un contract cu Astra, a anuntat, marti, clubul din Giurgiu. Bus se va alatura, marti seara, locului antrenat de Edward Iordanescu, in cantonamentul din Cipru. Fotbalistul in varsta de 30 de ani a mai jucat…

- Astra pregatește plecarea lui Alexandru Ionița, fotbalist dorit insistent de CFR Cluj și Kayserispor. Pana atunci formația giurgiuveana pregatește o superlovitura pe piața transferurilor. Edi Iordanescu il dorește insistent pe Florentin Matei, jucator care in sezonul trecut a caștigat titlul in Croația…