- Mariana de la Exatlon a facut poze alaturi de tineri la cursa „Bucharest 10K&Familiy Run”. Mariana Nenu, fosta campioana balcanica la 200 de metri garduri, a participat, duminica, la Cursa Familiștilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Mariana de la Exatlon a fost asaltata de tinerii care au participat,…

- Patru programe de studii din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov au primit aceasta certificare: Inginerie mecanica (de la Facultatea de Inginerie mecanica), Mecatronica si Design industrial (ambele de la Facultatea de Design de produs si mediu) si Constructii civile, industriale si agricole (de…

- Cercetatorii americani au anunțat faptul ca au creat un nou dispozitiv care poate extrage apa din aerul deșertului. Dispozitivul inventat de oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, alimentat cu energie solara, poate extrage apa din aer chiar și cand se afla in unele dintre…

- Universitatea Politehnica Timisoara isi afirma, din ce in ce mai accentuat, rolul de universitate de prestigiu pe plan regional, dupa ce si-a exprimat acordul de preluare, prin absorbtie, a Universitatii "Eftimie Murgu" din Resita. Rectorul UPT, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban, a primit, la data…

- Nucile ar putea fi cheia vindecarii cancerului de colon. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitatea Yale. Persoanele care consuma oleaginoase, precum migdale, nuci, alune de padure, nuci caju și nuci pecan, prezinta un risc mai scazut de a se imbolnavi de cancer de colon. Cercetatorii…

- Patru profesori de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat un parizer bio, cu care au cucerit medalia de aur si premiul special al juriului la Salonul International al Cercetarii de la Cluj-Napoca. Preparatul lor imita gustul inconfundabil al apreciatului mezel, fara sa contina, insa,…

- Patru profesori de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati au obtinut medalia de aur la Salonul International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii, „Pro Invent“ Cluj Napoca, cu un produs alimentar din care a fost eliminat unul dintre cei mai nocivi aditivi alimentari…

- Galati, 26 mar /Agerpres/ - O echipa formata din patru cadre universitare de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati a obtinut in premiera nationala un produs inovator - parizer din carne de porc si srot de catina, fara adaos de nitriti,…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei, scrie realitatea.net. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde numarul este acoperit…

- Un barbat de 27 de ani a fost identificat si retinut de politistii galateni, dupa ce pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia sub suspiciunea de furt.

- RoboTEC 2018 – concursul internațional al roboților inteligenți va avea loc in acest sfarsit de saptamana la Universitatea Politehnica Timișoara! Mai exact, in perioada 23-25 martie 2018 va avea loc cea de-a IV-a ediție a concursului internațional RoboTEC (Robot Engineering Contest), organizat de Liga…

- De cațiva ani, Theodor Constantinescu, din București, traiește fara o buna bucata din craniu. Și asta pentru ca, in octombrie 2008, pe vremea cand se afla in Vietnam, acolo unde era bursier masterand, a suferit un grav accident de motocicleta, provocat de un localnic care nu avea permis de conducere.…

- VIITORUL THALEI SUNA BINE … Miercuri, 21 martie, de la ora 18,30, barladenii sunt invitati la spectacolul „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, spectacol de licenta al anului III, actorie, clasa Lector univ. dr. Florin Toma, Asistent univ. dr. Radu Andrei Horghidan, Facultatea de Arte din cadrul…

- Comisarul sef Constantin Dancu, imputernicit la comanda IPJ Constanta, s a nascut pe data de 13 martie 1961. Este absolvent al Liceului Teoretic "Mircea cel Batran" din Constanta. Noul sef al Politiei este licentiat in Inginerie mecanica, el urmand cursurile Universitatii din Brasov, Facultatea de Mecanica,…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, prin Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie a implementat proiectul „Universitatea Antreprenoriala”, finantat de catre mediul de afaceri romanesc si coordonat de Junior Achievement Romania - parte a Junior Achievement Europe (organizatie…

- Atat la nivel national, cat si in Galati, clientii Telekom au avut astazi de suferit din cauza problemelor tehnice aparute la serviciile de voce si date mobile. Compania Telekom a anuntat ca: ”Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica, o parte dintre clientii Telekom pot intampina dificultati…

- Magdalena Morosanu a infiintat sectia de diabet de la Spitalul de Urgenta din Galati, fiind in prezent conferentiar universitar la Facultatea de Medicina din Galati, si conduce o clinica de de nutritie si de diagnosticare a diabetului. „Greutatea normala este cel mai puternic atu al sanatatii noastre“,…

- Mariana de la Exatlon lucreaza ca menajera și este foarte manda de meseria pe care o are. Mai mult, concurenta, care este considerata una din cele mai bune din concurs, spune ca meseria o ajuta foarte mult sa iși mențina condiția fizica. „Lucrez la o firma de curațenie. Ma duc și fac curațenie in casele…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu, scrie VentureBeat . In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii. Clinicile respective au fost descoperite de catre CNBC , care scrie ca…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Cercetatorii spanioli au reușit sa vindece cancerul la șoarecii de laborator. Deocamdata este doar un experiment. Animalele au fost vindecate de cancer de colon in faza de metastaza, dupa ce au fost supuse unui tratament inovator.

- Liviu Galatanu (31 de ani), Alin Pohilca (29 de ani) si Liviu Moise (30 de ani) au absolvit Facultatea de Arhitectura Navala din Galati, fiind angajati imediat la firme care proiecteaza nave din Marea Britanie si Norvegia. Dupa cativa ani petrecuti in afara, ei au infiintat o firma de consultanta navala…

- Organizatia Municipala a PNL Galati are un nou membru. Este vorba de Stefan Balta, prorector al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. "PNL Galati face un nou pas in directia reformarii si improspatarii clasei politice, Stefan Balta fiind cunoscut ca o personalitate puternica, un model de profesionalism,…

- Un student de la Facultatea de Agronomie din Braila este dat disparut de acasa. Madalin Stefanita Varga, din satul Titcov, comuna Frecatei, student al Facultatii de Inginerie si Agronomie din Braila, este cautat de oamenii legii dupa ce familia l-a dat disparut de acasa.

- Suleyman Uygurov (26 de ani), originar din Turkmenistan, a primit o bursa din partea statului sa studieze in Europa, iar el a ales Romania, pentru ca aici se traieste bine cu costuri reduse, dar si pentru calitatea invatamantului superior. A venit la Galati si a absolvit Facultatea de Inginerie, angajandu-se…

- In cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, o echipa de cercetare in domeniul Internetului Viitorului (Facultatea de inginerie) isi desfasoara activitatea sub egida unui proiect cofinantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, denumit "Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice…

- Cu sprijinul comunistilor, a ajuns in 1947 sef al puscariei din Galati, unde s-a ocupat direct, timp de cinci ani, de torturarea detinutilor politici. A inventat cele mai groaznice metode de tortura, care au adus penitenciarului galatean supranumele de „Ringul Mortii”. S-a pensionat la 53 de ani, cu…

- In urma cu trei zile, o echipa de specialisti din cadrul Compartimentului de Radiologie Intervenționala a Laboratorului de Radiologie și Imagistica Medicala a Spitalului Clininic Judetean de Urgenta Targu Mures, coordonata de Dr. Lucian Marginean, medic primar radiologie interventionala, sub supravegherea…

- Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru furturi din locuinte, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile portugheze. Potrivit IGPR, au fost demarate procedurile de aducere in tara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei.Barbatul,…

- Petru Alexe, profesor la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati, a efectuat mai multe studii despre nivelul de stres pe care il au animalele si pasarile in timpul cresterii si la momentul sacrificarii, care se transmite ulterior la om, concluzionand ca efectul este devastator asupra…

- Volkswagen este in centrul unui nou imens scandal. Producatorul de mașini trebuie sa faca fața unor acuzații legate de o serie de teste pe maimuțe, facute in 2014. Cercetatorii angajați de companie ar fi utilizat zece animale pentru a masura efectele noxelor inhalate de acestera, de la motoarele poluante…

Opoziția a taiat panglica la audierea ministrului propus la Educație; Valentin Popa a primit in dar un manual de gramatica, din partea senatorului USR Mihai Goțiu, in timp ce era audiat pentru a ocupa funcția de ministru, in Cabinetul Viorica Dancila. Ministrul Educației a fost ținta parlamentarilor

- Valentin Popa, ministrul propus pentru Educație, a facut greșeli gramaticale și de limba. Dovada sta o inregistrare video, publicata pe Internet la cateva ore de la anunțul privind includerea rectorului Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava in Guvernul Dancila. Valentin Popa a taiat „pamblica”…

- Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre „pamblica” si despre faptul ca „le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”, are „repercursiuni” serioase, „celalanți cetațeni”.…

Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005

- Imediat dupa ce premierul desemnat, Viorica Dancila, a facut anuntul privind componenta viitorului Guvern, in mediul online a aparut o inregistrare video cu Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, care face numeroase greseli de limba si gramaticale.Imaginile au fost…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau.Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme…

- Florin Macovei, student la Facultatea de Inginerie din Galati, a creat un dispozitiv care poate fi montat pe bordul masinilor si care transmite soferilor in timp real semnale de alarma daca se apropie de o persoana.

- Dezvoltarea mediului industrial din Regiunea de Vest a Romaniei conduce la o responsabilitate mai mare a Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad. Relatia tot mai stransa dintre mediul economic si Facultatea de Inginerie asigura introducerea pe piata muncii a unor ingineri…

- Un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia pentru savarsirea infractiunii de omor a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita ndash; Nasaud au depistat…

- Zilele trecute, la Hotelul Crowne Plaza din București a avut loc Gala Atletismului Romanesc , eveniment festiv unde Federația Romana de Atletism (FRA) le-a acordat premii sportivilor (seniori, juniori), antrenorilor și cluburilor cu cele mai importante rezultate obținute in anul 2017. De asemenea, au…

- Show-ul Exatlon, de la Kanal D, a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți, scrie libertatea.ro. Citeste si EXATLON, prima eliminare. Cine a parasit deja competitia FOTO Aceștia din urma fac parte din echipa Razboinicilor. Una dintre componentele…

- Una dintre concurentele din cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D, a trecut prin mari suferințe de-a lungul vieții. Mariana a fost abandonata de mama. Show-ul Exatlon, de la Kanal D , a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți. Aceștia din urma fac parte din echipa…

- Mișcare-șoc, în plin scandal politic! Potrivit informațiilor aparute, Adrian Nița este noul purtator de cuvânt al PSD Piatra-Neamț. Decizia a fost anunțata astazi, 12 ianuarie, într-o conferința de presa ce a avut loc la sediul PSD. „M-am alaturat…

- Reprezentat SUA, la UBB: Romanii, tot mai putin toleranti cu coruptia Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea…

- De mii de ani condimentele sunt folosite nu doar pentru a aroma mancarea, ci pentru proprietatile lor medicinale. Cercetatorii incearca astazi sa descopere toate beneficiile si studiaza fiecare condiment in parte. S-a descoperit ca unele dintre ele pot atenua de la dureri de cap la indigestii sau…

- Gabriel Andrei, student in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, a castigat recent un important concurs international in Republica Moldova, cu un proiect la care a lucrat doi ani, prin care a demonstrat ca refolosirea nanotuburilor de carbon, cel putin de cateva ori, se poate face fara riscuri.