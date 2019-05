Comitetul Interministerial pentru Securitate "ROMANIA-UE 2019" informeaza ca a stabilit ca dispozitivele MApN, MAI, SRI, STS, SIE si SPP, care vor asigura securitatea sefilor de stat si de guvern, precum si a oficialilor europeni, prezenti la summit-ul de la Sibiu din data de 9 mai, sa fie instalate gradual, incepand de luni, 6 mai a.c., ora 17.00.



"Decizia a fost luata pentru ca activitatile cotidiene ale comunitatii sa decurga normal. Cetatenii vor avea acces pietonal partial, in ziua summit-ului in Piata Mare, dupa ce vor fi verificati in filtrele de securitate amplasate in zona",…