Dispozitivele Alexa create de Amazon au luat-o razna

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Studiourile Warner Bros reediteaza producția ”TOMB RAIDER – Lara Croft”, dupa 17 ani, iar in prim plan este de data asta Alicia Vikander. Actrița suedeza o inlocuiește pe Angelina Jolie, cea care a intruchipat-o pe Lara Croft in primelor doua producții ale seriei bazata pe jocul video TOMB RAIDER. Alicia…

- ZHU – Faded (Original Mix) Rossell Feat Emma – Dancing With Strangers (Original Mix) Dennis Ferrer Feat Mia Tuttavilla-Touched The Sky (Original Mix) Trillian Miles – Love For A Season Late Night Alumni – Empty Street Karmon – Bluesky Simone Scaramuzzi – Django (Original Mix) Oliver $, Jimi Jules –…

- Curtea Suprema din Brazilia a acceptat modificarile la legea prin care padurile tropicale din Amazon erau protejate. Revizuirea legii din 2012 include un program de amnistie prin care sunt eliminate sanctiunile pentru proprietarii de terenuri care au taiat copaci intr-un mod ilegal in anii trecuti,…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Vremea a luat-o complet razna. In aceste zile, la Polul Nord e mai cald decat in Moldova. Temperatura medie calculata de meteorologii danezi in ultimele ore deasupra cercului polar arctic este de doar minus opt grade Celsius - e cu 20 de grade mai cald decat ar trebui sa fie.

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters, citat…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Apocalipsa retailului se desfasoara în SUA, noteaza Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor închide în SUA în urmatorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney au închis deja o duzina de locatii. Plimbatul prin mall-uri este ca si cum te-ai plimba…

- Saptamana trecuta, Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, s-a trezit ca a devenit cel mai bogat om din lume. Acesta a descoperit ca a primit un transfer bancar de nu mai putin de 2.000 de miliarde de euro in contul sau. Pentru un timp scurt, Mahieux a crezut ca este cel mai bogat…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Astfel, dintre cele sapte pachete, Sky a obtinut patru, in timp ce BT Sport s-a ales cu un pachet. Sursa amintita mai noteaza ca ultimele doua pachete inca nu s-au vandut. "Aceasta afacere, cu doua pachete ramase disponibile, este dovada calitatii extraordinare a fotbalului oferit de echipele britanice",…

- A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Daca e sa vorbim despre triunghiuri amoroase, atunci cu siguranța povestea prezentata de Charlie Puth ți se va parea super amuzanta. Celebrul cantareț a divulgat ca se intalnea cu Selena Gomez, dar nu-i putea caștiga nicicum atenția. Toate acestea se intamplau in 2016, cand intre cei doi oricum parea…

- The Foreign Affairs Ministry (MAE) appreciated European Commission President Jean-Claude Juncker's public intervention, in which he acknowledges the capacity of democratic and constitutional mechanism in Romania to make its own decisions, to be in full agreement with the European values, thus creating…

- In august 2017 Halsey și G-Eazy imparțeau primul sarut pe scena, in timp ce cantau piesa Him & I. Inca de atunci toți fanii au inceput sa se intrebe cum s-a format acest cuplu absolut superb. In piesa Him & I cuplul da destule detalii despre momentele cheie din relația lor, printre care și momentul...…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Ești la inceput de drum și nu ești foarte sigur de pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a porni o afacere de succes pe Amazon? Afla chiar acum de la Alexandru Jurca, expert in business online, care sunt cele 5 ponturi sa o construiești eficient.

- Cristina Rusu și-a dorit sa vada cum se naște un hit și pentru ca ne-a scris dorința ei pe virginradio.ro in secțiunea Dare To Dream, am avut grija sa-i indeplinim dorința la unul dintre cele mai prolifice studiouri de producție din Romania: HaHaHa Production. Am plimbat-o pe Cristina prin studiourile…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masu...

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- Mulțumita site-urilor de crowdfunding precum Kickstarter, o gramada de tehnlolgii, gadghet-uri și chiar accesorii revoluționare ajung in atenția noastra. Cea mai noua invenție care ne-a sarit in ochi e aceasta masca ce lumineaza cu led-uri intr-un mod foarte interactiv. E produsa de un startup canadian…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- ”1 Milion de povești despre tine” este campania in care Virgin Radio Romania și Avon cauta sa adune cat mai multe povești reale spuse intr-un mod curajos de romancele de pretutindeni. Pentru Alexandra “rujul este cel mai important accesoriu din viata unei femei”. Pentru tine ce este rujul?  Intra și…

- Personajul principal Jaybo din videoclipul lui Jay-Z “The Story of O.J” va deveni o marca inregistrata pentru a putea deveni mai mult decat un caracter online. De aceasta data, personajul animat Jaybo va fi printat pe tricouri, hanorace, caciuli, paturi, cani, cocktail shakers și termosuri. Asta dupa…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari. Forbes estimeaza averea neta a omuui de afaceri la 104,4 miliarde de...

- Presedintele american Donald Trump Trump intenteaza un proces împotriva lui Steve Bannon dupa declaratiile fostului sau sef de campanie, care sustin ca întâlnirea dintre fiul lui Trump si un grup de rusi a fost nepatriotica si tradatoare, relateaza The Guardian. Avocatii…

- Pentru majoritatea artiștilor romani ianuarie este luna in care iși pot lua concediu, fiind o luna cu mai puține concerte, dupa profitabila noapte de revelion. Delia ne-a obișnuit deja cu o plecare intr-o destinație exotica la fiecare inceput de an. Anul trecut a ales Thailanda, insa am mai vazut-o…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Lipsa locurilor de parcare e o problema peste tot prin marile orașe, dar mai nou pare o problema și pe drumurile de la țara, mai ales atunci cand orașenii cu prorpiul cod rutier cuceresc zone noi unde vor sa-și faca simțita prezența cu orice preț. Așa a reușit un clujean sa devina viral de Craciun,...…

- Cum arata un TAKEOVER facut ca la carte? Urmeaza sa vedeți. Ieri dimineața la Virgin Tonic INNA a pus stapanire pe cladire. A venit din proprie inițiativa urmata de o gașca de dansatori și cateva boxe, a fentat paza și a cantat de a rasunat toata cladirea. Apoi a dat buzna peste noi in studioul...…

- Demografia intreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare si de desființare a intreprinderilor, evoluția in timp a intreprinderilor nou create. Informațiile statistice privind demografia intreprinderilor sunt relevante pentru analizele economice. In anul 2016 numarul intreprinderilor active…

- Noi, DJ-ii Virgin Radio Romania te-am luat de la scara intr-un Suzuki nou-nouț! Așa ca am avut ocazia impreuna sa-l testam, noi de la volan, tu de pe bancheta din spate. Voi ne-ați zis ca v-a placut. Și nu doar calatoria cu noi, ci și zecile de calatorii pe care le-ați avut cu Taxify, tot... View Article

- Gigi Hadid a pozat pentru calendarul revistei The Love Magazine intr-o ipostaza foarte diferita. Super-modelul in varsta de 22 de ani a ales sa apara natural, cu par la subraț, in fotografiile care au un mesaj bine definit: “stay strong!”. Pe Instagram a fost postat și un filmuleț in care Gigi Hadid…

- S-a dezvoltat atat de mult comunitatea #Instagram din București incat utilizatorii au simțit ca e timpul pentru a-și expune fotografiile intr-un loc diferit de cel virtual. Sambata la Unteatru a fost inaugurat #Binstacorner sau Bucharest InstaCorner, o expoziție a fotografilor amatori prezenți pe rețeaua…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Aceste programe informatice automatizate sunt intr-adevar in masura sa cumpere diverse produse pe internet intr-o fracțiune de secunda, fiind mult mai rapizi decat orice ființa umana. Potrivit lui Charles Schumer, senator din partea statului american New York, același scenariu se repeta sistematic…