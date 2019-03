DISPERAREA unui primar PSD: Am rămas fără bani de salarii Primaria sectorului 3 nu are bani de salarii, din cauza faptului ca bugetul de stat pe 2019 nu a intrat in vigoare, a afirmat luni primarul Robert Negoita. Intrebat cum este afectata administratia locala de faptul ca bugetul de stat pe 2019 nu este in vigoare, Negoita a spus: "Grav! Nu avem bani de salarii. Deci este foarte grav!". "Din cauza faptului ca bugetul nu este in vigoare, activitatea Primariei sector 3 este grav afectata. (...) Pentru luna februarie am cerut o cota din TVA mai mare pentru a avea bani de salarii. Pentru luna martie sa speram ca ce ne va intra va fi suficient cat sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

