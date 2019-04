Stiri pe aceeasi tema

- O tanara mama aflata intr-un zbor din Arabia Saudita in Malaezia a avut un șocul vieții ei cand și-a dat seama ca și-a uitat copilul in terminalul aeroportului de unde plecase, scrie The Telegraph. Zborul australian Saudi Airlines catre Kuala Lumpur a revenit la poarta din aeroportul King…

- O romanca a fost condamnata la inchisoare, dupa ce a terorizat Jandarmeria din Franta. Femeia in varsta de 40 de ani a apelat serviciul de urgenta din Nantes de mii de ori. Insa, in noaptea de 9 spre 10...

- Un barbat, insoțit de soția și fiul sau de 19 luni, s-a urcat intr-un avion al companiei American Airlines și se pregateau de decolare. Aceștia se indreptau spre Detroit, dar au fost evacuați din aeronava fi...

- Celebrul rapper din Atlanta, 21 Savage, care a scos recent un album de succes in Statele Unite, a fost arestat duminica de ofiterii de la Imigrari pe motiv ca este cetatean britanic. El este retinut in statul american Georgia.

- O mama iși urla durerea pe Facebook, dupa ce medicii care i-au consultat fetița au trimis-o de la un spital la altul, totul in timp ce starea micuței se agrava. In prima faza i-au spus ca ar fi gripa, diagnostic ce nu s-a confirmat. Apoi ca ar avea leucemie. Una dintre doctorițe i-a sugerat ca e cazul…

- Caz revoltator la Vaslui, acolo unde cadavrul unui bebelus este tinut de mai bine de doua luni la morga. Autoritatile nu au reusit, in tot acest timp, sa faca necropsia micutului si nici nu au gasit o cale de a elibera certificatul de deces. S-a intamplat la Gura Idrici, comuna Rosiesti, acolo unde…

- Florin Iordache a spus, in discursul cu ocazia lansarii oficiale a Președinției Romaniei la Consiliului UE, ca țara noastra este in an electoral și discursurile aferente, exprimate „mai contondent”, se vor resimți și in urmatoarele 6 luni, insa a asigurat liderii europeni ca nu vor afecta mandatul.„Incep…

- Unei femei dintr-o comuna din Bacau i-au fost refuzate funeraliile din biserica, pe motiv ca este prea saraca. Barbatul acesteia a primit același "tratament", decedand inainte cu doua zile fața de soția lui.