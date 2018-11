Disperarea combinagiilor de serviciu Nu a existat regim politic in Romania care sa nu-si puna patalamaua in frunte cu vreun scandal de rasunet. Pe vremea lui Iliescu a fost cel cu groapa de la Berevoiesti, unde oamenii lui Virgil Magureanu ingropau documente atat de bine incat sa fie gasite de niste de tarani. Care tarani, ca si cel care […] Disperarea combinagiilor de serviciu is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Suceava in ziua in care s-a deschis oficial INDAGRA, cel mai important targ agricol din Romania, presedintele a transmis, prin intermediul unui consilier prezidential, un mesaj din care nu a lipsit o trimitere la pesta porcina africana. Mesajul liderului de la Cotroceni a fost prezentat, asadar,…

- Ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri ca in jurul proiectului privind Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene exista la nivelul clasei politice romanesti "un consens larg" si a reiterat ca tara noastra este pregatita pentru a prelua acest mandat. "Romania este…

- Vremurile in care ostașii luptau pentru patrie, cu prețul vieții, sunt doar franturi din istorie pentru instagramiștii zilelor noastre. (Cum caștigi bani rapid) CANCAN.RO, emisiune difuzata de Romania TV, va prezinta scene de-a dreptul uluitoare cu doua celebritați de pe Instagram, care ar fi luat…

- Udrea vrea avocat din oficiu. Cea mai tare harfa a zilei, nici nu stii daca s-o iei in …ras sau sa scuipi peste ea. Auzi, Elena Udrea care taia si spanzura in tara asta, Nuti plescoianca cea fara de frica, al mai relaxat si distins client al Starbucks din San Jose, tocmai ea nu-si permite […] Udrea…

- Pugilistul Viorel Simion, un produs suta la suta al boxului profesionist din Romania, se va bate in America, intr-un meci spectacol. Dupa o pauza de mai bine de un an – mai exact din aprilie 2017, cand a pierdut la puncte cu britanicul Scott Quigg pe stationul Wembley din Londra, romanul in varsta de…

- ”Diploma”, cel mai amplu eveniment dedicat absolvenților de facultați creative, un proiect inițiat de The Institute și inspirat de UniCredit Bank, va avea loc anul acesta intre 5 și 14 octombrie și va prezenta, pentru prima data, cele mai bune lucurari ale absolvenților tuturor facultaților vocaționale…

- Aflat in Romania, Mark Rutte a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. Primit de catre seful statului, premierul Regatului Tarilor de Jos a avut in prima faza discutii tete-a-tete cu Klaus Iohannis, inaintea convorbirilor oficiale. Din cate figureaza pe agenda publica a presedintelui, cei…

- Extinderea capabilitatilor NATO pe flancul estic, inclusiv si mai ales in Romania, continua sa scoata din sarite Rusia. Alianta nord-atlantica impresureaza Moscova cu trupele amplasate de la Marea Baltica la Marea Neagra, iar Vladimir Putin vede cum „imperiul” pe care il conduce isi mareste granita…