- Sustinerea este cu atat mai surprinzatoare cu cat contracandidatul lui Kovesi este procurorul francez Jean-Francois Bohnert. ”Pentru a lupta impotriva coruptiei gulerelor albe, Europa va infiinta institutia „procurorului european”: asa ca nu lasa pe oricine sa fie numit in aceasta functie! Impotriva…

- Traian Basescu s-a declarat sceptic cu privire la șansele Laurei Kovesi de a ajunge procuror șef european, afirmând ca, în cei zece ani cât a fost membru în Consiliul European, au fost doar doua cazuri din câteva sute la mediere și ca e greu pentru PE sa câștige în…

- Consiliul Uniunii Europene transmite, dupa noua runda de negocieri avuta joi cu reprezentanții Parlamentului European asupra desemnarii viitorului Procuror-șef al UE, ca iși menține susținerea pentru candidatul francez la acest post, Jean-Francois Bohnert.

- Ministrul francez al economiei si finantelor, Bruno Le Maire, pledeaza, intr-o carte a sa ce va aparea miercuri, pentru crearea unui "imperiu european" in fata Chinei si SUA, care sa ia mai mult in considerare tarile din Europa de Est, precum Polonia, informeaza marti AFP. "Suntem intr-un moment foarte…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi. ”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru…

- Candidatul francez la sefia Parchetului European (EPPO), Jean-Francois Bohnert, vede aceasta functie drept una de ''magistrat, tehnician al parchetului'' , dar care presupune totodata capacitati de coordonare si ''o anumita sensibilitate diplomatica''. ''Functia…

- Procurorul Jean-Francois Bohnert, din Franta, s-a clasat pe primul loc in urma votului reprezentantilor permanenti ai statelor in Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-sef european, afirma surse citate de site-ul de stiri New Europe.