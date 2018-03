Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi și Infrastructura 2018, Adrian Vlaicu, Consilier SNTFC CFR Calatori SA (Societatea Naționala de Transport Calatori (CFR Calatori), a declarat ca la CFR Calatori este nevoie absoluta de investiții.

- CFR Calatori a anulat vineri dimineata 41 de trenuri de calatori din cauza conditiilor meteo nefavorabile, informeaza compania. La ora 7:00, era anulate trenuri pe rutele Bucuresti Constanta si retur,...

- CFR Calatori a anuntat ca 41 de trenuri au fost anulate din cauza viscolului, care afecteaza 14 judete plus Capitala. Mai multe dintre garnituri circulau pe ruta Bucuresti-Constanta si retur. Altele ar fi trebuit sa circule intre Bucuresti si Fetesti, ...

- CFR Calatori a anulat patru trenuri InterRegio pe ruta București-Constanța CFR Calatori a anulat si astazi patru trenuri InterRegio care circulau fara oprire pe ruta Bucuresti - Constanta si retur. La aceasta ora nu exista drumuri nationale cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza…

- Consiliul de Administratie al CDR Calatoti l-a desemnat pe miercuri, 21 martie 2018, pe Leon Barbulescu drept director general al companiei, pentru o perioada de patru luni, arata compania intr-un comunicat. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul național feroviar de pasageri…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele, fara intarzieri majore in circultie, anunta CFR Infrastructura.Pentru ziua in curs, la nivelul intregii retele de cale sunt programate sa circule peste 1700 de trenuri de calatori.In cursul diminetii de astazi, doua…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.

- Mai multe trenuri care trebuiau sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori, potrivit…

- Mai multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri in Gara de Nord din Capitala, unele si de cateva ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR Calatori, scrie news.ro.Astfel, trenul InterRegio (IR) 347, care vine de la Viena, inregistra o intarziere de 400 de minute…

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic.

- CFR Calatori a anulat, vineri dimineata, un numar de 46 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizand insa ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. ...

- Incepand cu data de 01.03.2018,Compania CFR Calatori, a introdus un tren de Calatori ,,REGIO", pe relatia Sighetu-Marmatiei-Cluj-Napoca,cu plecare Statia CF Sigetu-Marmatiei ora 14,32 ,Sosire Statia CF Cluj-Napoca ora 21,05.

- Circulația este inchisa in continuare pe Autostrada Soarelui, pe A4. Majoritatea drumurilor naționale au fost deschise circulației rutiere. CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri. Trei aeroporturi raman inchise.

- 110 trenuri anulate, joi dimineata CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Traficul…

- CFR Calatori vrea sa anuleze de la 1 martie la 97 de trenuri pentru a suplimenta numarul de vagoane pe rutele unde acum se vand locuri in picioare. Cei mai loviti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari: Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si, desigur, Bucuresti.…

- CFR Calatori a anulat miercuri, pana la ora 10:10, un numar de 120 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. CFR Calatori...

- O suta de trenuri in judetele aflate sub cod portocaliu de viscol sunt anulate, miercuri, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit CFR, traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vand de pana la 60 de kilometri pe ora.

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud ...

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…

- Pentru data de 27 februarie 2018 in contextul condițiilor meteo nefavorabile, a fost decisa anularea a aproximativ 3% din cele ~1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii intervențiilor cu utilaje și pluguri de zapada și…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere…

- "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri. Am reusit si am prevenit reducerea…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Mai multe drumuri naționale și județene au fost inchise din cauza viscolului. De asemenea, din cauza vantului puternic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea.

- CFR Calatori anunta ca, luni dimineata, nu sunt linii închise și nici trenuri blocate, iar circulația se desfașoara în condiții de siguranța. Unele trenuri au totuși zeci de minute întârziere.

- Reprezentantii CFR Calatori au decis sa anuleze mai multe trenuri la nivel national, masura care se va repercuta si la nivelul judetului Suceava. Printre cele 100 de trenuri care vor fi anulate de la data de 1 martie 2018 se numara si cel care circula in prezent pe ruta Suceava - Constanta si ...

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat remis AGERPRES. "Mentionam…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa ce au observat…

- Ca urmare a defectarii locomotivei trenului Regio 2092, care circula miercuri dimineata pe ruta Targu Jiu – Craiova, pasagerii din vagoane s-au vazut nevoiti sa astepte sa ajunga o alta locomotiva, chemata in ajutor. Problema a aparut pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (...

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Aproape 100 de trenuri vor fi scoase din circulatie de luna viitoare. Decizia CFR ii loveste in plin pe navetisti, scrie Digi24.ro, pentru care trenul era cea mai rapida si ieftina cale de a ajunge spre serviciu. Conducerea CFR Calatori sustine ca rutele desființate nu mai erau rentabile. Vestea nu…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- Implinirea a 85 de ani de la greva din București, din 1933, va fi comemorata in București printr-un miting al sindicatelor din caile ferate. Se anunța deja fricțiuni puternice intre sindicaliști și autoritați. Angajaților CFR care ar dori sa participe li s-a interzis sa-și ia concedii sau zile libere…

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Afla ce alimente sunt pline de otravuri, emulgatori, agenți de îngroșare, coloranți, alergeni și reziduuri de pesticide, îngrașaminte, anti-daunatori, dar si alte chimicale cu care au fost tratate si care se regasesc în acestea,

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au continuat sa actioneze in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, informeaza Politia Romana. Politistii au verificat peste 4.300 de vehicule feroviare, au intocmit 22 de dosare penale si au aplicat peste 3.000 de sanctiuni…

- Oamenii de știința susțin ca au realizat un pas important pentru obținerea testului de sange care detecteaza opt tipuri de cancer. Acesta este considerat de catre specialiști drept unul dintre marile obiective ale medicinei moderne, scrie BBC News. O echipa de la Universitatea Johns Hopkins descoperit…

- Trei trenuri de calatori sunt oprite, joi dupa-amiaza, pe Valea Prahovei din cauza unui pom care a cazut pe liniile electrice, un echipaj de interventie aflandu-se la fata locului pentru remedierea problemelor. Potrivit reprezentantilor Politiei Transporturi Feroviare Prahova, copacul…

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…