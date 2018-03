Stiri pe aceeasi tema

- Liderul sindical sustine ca salariile au ramas la nivelul celor din 2009, astfel ca politistilor le este din ce in ce mai greu sa duca un trai decent. Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia, intr-o postare publicata marti pe…

- Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, atrage atentia asupra situatiei in care se afla politisti cu zeci de ani vechime, spunand ca au ajuns sa isi vanda pe site-urile de profil echipamentele si uniformele pentru a-si putea plati ratele si facturile.

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un cetațean roman care a incercat sa scoata ilegal din Romania un copil, folosindu-se de documentul de calatorie al fiului sau, deoarece minorul nu avea pasaport valabil. Seara trecuta, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a…

- 14 state membre ale Uniunii Europene expulzeaza personal diplomatic in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe 4 martie, in Marea Britanie. Printre aceste state se afla si Romania.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi barbați din Maroc și Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un autoturism de pe platforma unui vagon dintr-un tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din…

- Un proiect de lege prin care creditorii care nu iși mai pot plati ratele la leasing nu vor mai fi executați silit, in anumite conditii, in Senat. Proiectul prevede ca, in situatia in care utilizatorul unui bun achizitionat in leasing nu plateste 2 luni consecutive rata, el va fi deposedat de bunul respectiv,…

- Pensionarii se tem de factura la intreținere pentru luna martie. Margareta Bacarin este pensionara și locuiește singura intr-un apartament in București. Noul val de frig a obligat-o sa țina mai mereu caloriferele deschise, iar acum iși face griji ca va plati mai mult la intreținere. Administratorii…

- Vom plati rate mai mari, iar leul va deveni mai slab in fața celorlalte valute. Sunt previziunile sumbre, care spun ca indicele ROBOR ar mai putea creste cu inca un procent pana la sfarsitul anului. Nici puterea de cumparare a romanilor nu sta mai bine: inflatia ne va lasa mai saraci, spun economistii.…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania.In data de 21.03.2018, in jurul orei 02.30, in…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj organizeaza o serie de evenimente pentru a marca Ziua Politiei, sarbatorita anual in data de 25 martie, de Bunavestire. Asociatia Sportiva „Gorj Pol" si Corpul National al Politistilor -...

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante periculoase au efectuat, la data de 15 martie a.c., o perchezitie domiciliara autorizata, la locuinta unui barbat de 63 ani, din comuna Gohor, banuit de comiterea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Cu ocazia…

- Un barbat din Gorj a avut ghinion: nu si-a mai putut plati ratele la Mercedes si a intentionat sa trimita masina inapoi, in Germania. Numai ca, intre timp firma de leasing nemteasca a declarat Mercedesul ca fiind furat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- "In situatia privind perchezitia din Bucuresti, sectorul 4, s-au finalizat verificarile. Ele au evidentiat o superficialitate in activitatea de documentare, precum si verificare a informatiilor obtinute inainte de declansarea misiunii. Responsabilitatea pentru neajunsurile identificate revine atat…

- Vestea ca Israela Vodovoz a incetat din viata la 70 de ani a cazut ca un trasnet peste lumea mondena din Romania. Dupa mai multe zile in care nu a mai raspuns la telefon, vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Paparazzii Spynews.ro au surprins, in exclusivitate, imagini uluitoare din…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Romania va plati in 2018 peste 10 miliarde de lei doar pentru dobanzi si comisioane la datoria externa, potrivit proiectiei serviciului datoriei publice guvernamentale efectuate de Ministerul Finantelor. Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi…

- Procedura de rambursare din Fondul Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada șederii temporare a asiguraților din Romania in alte state membre UE/SEE/Elveția se simplifica, in sensul ca documentele medicale pe baza…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua sunt încarcerate, în urma unui accident rutier petrecut vineri în localitatea Târzii, între Crasna si Husi, traficul în zona fiind blocat de peste o ora, scrie Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate…

- Polițiștii suceveni au fost nevoiți sa urmareasca in trafic doua autoturisme, pentru prinderea și identificarea celor doi șoferi care au refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar. Cei doi fugari s-au ales cu dosare penale, dupa ce polițiștii au constatat ca au permisele de conducere ...

- Distracție costisitoare pentru opt tineri din Buzau, amatori de senzații tari. Ei au fost amendați de catre polițiști dupa ce au fost surprinși facand drifturi pe zapada, in parcarea unui hipermarket din municipiu. Cei opt tineri teribiliști au fost filmați miercuri cand, pe timpul ninsorii și viscolului…

- Politistii au confiscat peste 1.300 de metri cubi de material lemnos si au sanctionat contraventional doua societati comerciale la care s-au depistat nereguli privind regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, joi, AGERPRES. …

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, pe timpul unor misiuni specifice, peste 17.700 pachete cu țigari, in valoare de 207.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 24 februarie a.c., in jurul orei 13.00, lucratori…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, cele cinci persoane, doi barbati, doua femei si un minor, au ajuns in PTF Nadlac vineri, la ora 1.38, in remorca acoperita cu prelata a unei autoutilitare, condusa de un cetatean roman, in varsta de 45 de ani, domiciliat in judetul Gorj, ambele inmatriculate in Norvegia.La…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Politistii de frontiera au depistat in vama Moravita doi cetateni din Iran care intentionau sa intre in Romania folosind pașapoarte false de Luxemburg. “In data de 11.02.2018, ora 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița județul Timiș, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Andrew Phipps Newman, in varsta de 45 de ani, co-fondator al unei agenții de publicitate, a fost in vacanța in insulele Galapagos, in apropierea Ecuadorului. La un moment dat, un rechin lung de patru met...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut precizari, miercuri, in conferinta de pesa, despre salariile personalului MAI. Potrivit ministrului, salariile politistilor nu vor scadea, iar veniturile sunt ajustabile. Despre sporul de 40% acordat politistilor care asigurau permanenta, ministrul a precizat…

- Credius Pay și Netopia mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Un tanar de 17 ani a fost surprins de polițiștii locali in timp ce incerca sa intre prin efracție intr-o patiserie din centrul municipiului Deva. In noaptea de 1 spre 2 februarie 2018, in jurul orei 2:30, in timp ce se deplasa pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, in zona Piața Victoriei, o patrula…

- Politistii din Alba Iulia fac verificari dupa ce in presa locala si pe retelele de socializare a aparut un filmulet cu o bataie intre doua fete care se presupune ca ar fi eleve la un liceu din municipiu, intregul incident avand loc in public, intr-un parc de joaca. Filmuletul a fost inregistrat cu…

- In ultimele 24 de ore, politistii din județul Alba au intervenit la 21 de evenimente, au aplicat 259 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Potrivit IPJ Alba, luni, 29 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, din care 20 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul…

- Conducerea Politiei din Slatina le cere oamenilor legii cate doi lei lunar, pentru serviciile de curatenie. Un anunt in acest sens, afisat la sediul Politiei, a fost fotografiat si trimis sindicatului Europol, care l-a dat mai departe ministrului de Interne, Carmen Dan. "Nu e vorba de o suma…

- Polițiștii de la DIICOT Cluj și agenți de la Agenție Antidrog (DEA) din Statele Unite au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzați ca au pus la cale o rețea care a vândut în SUA, droguri de mare risc în valoare de 55 de milioane de lei. Unul…

- Daca la 31 decembrie 2017 aveai o mașina sau un alt tip de mijloc de transport in proprietate, atunci trebuie sa platești impozit pentru tot anul 2018, conform Codului fiscal. Daca deții (ca proprietar) un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, trebuie sa platești…

- In cursul zilei de ieri, 16 ianuarie, politistii tulceni au fost prezenti in trafic pentru identificarea conducatorilor auto care nu aveau echipamente de iarna pe auto. Ieri, politistii rutieri au actionat in municipiul Tulcea, cat si in judet, prin informarea conducatorilor auto cu privire la circulatia…

- In ultima vreme, am asistat la o blamare generala a catorva categorii profesionale din Romania, atat de tare apasandu-se pedala incat s-ar crede ca unele meserii chiar trebuie desfiintate. Acum, sunt luati in vizor mai toti politistii, dupa isprava colegului lor pedofil. Aproape fiecare cetatean si-a…

- Ședința de bilanț a Poliției Orașului Recaș a fost programata pentru joi, 12 ianuarie, cu incepere de la ora 8 dimineața. Polițiștii care lucreaza la Recaș au aflat, inca din 9 ianuarie, ca prezența la intalnire este obligatorie și ca la discuții va participa și adjunctul IPJ Timiș, Dan Stoicanescu.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Romania a fost condamnata la CEDO pentru agresiunile comise de polițiști. Barbatul care a depus plangerea la CEDO a reclamat faptul ca a fost batut minute in șir pe holul secției de poliție iar justiția din Romania nu i-a facut dreptate pe motiv ca bataile indurate nu au fost atat de rele incat sa se…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Sergiu Curca, un interpret de muzica populara in varsta de 22 de ani, s-a sinucis, el fiind gasit astazi spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii se afla la fata locului pentru a face cercetari”, au transmis…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…