Disparut: Un tanar din Fersig, de negasit din 24 decembrie

- Politistii maramureseni desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domiciliu si solicita sprijinul persoanelor care pot oferi informatii pentru depistarea sa. Politistii Biroului Urmariri au fost sesizati despre faptul ca la data de 24.12.2018 MARIES NICOLAE ANDREI, in varsta…

- Astazi, in jurul orei 12.30, Poliția Orașului Boldești - Scaeni a fost sesizata cu privire la faptul ca Mihai Daniel, din localitate, in varsta de 44 de ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Ultima data a fost vazut in seara zilei de 27.11.2018, in apropierea locului de domiciliu.Acesta…

- Politistii desfasoara in continuare activitati de cautare a lui Vlad Ioan, reclamat disparut de la domiciliu. “Va reamintim ca politistii Biroului Urmariri din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au fost sesizati despre faptul ca barbatul a plecat cu autoturismul personal de la…

- Politia cauta un tanar de 27 de ani, Bogdan-Andrei Valeanu,din municipiul Falticeni, care pe 12 noiembrie a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime de aproximativ ...

- Politistii Biroului Urmariri au fost sesizati despre faptul ca, la data de 24 septembrie 2018, VLAD IOAN, in varsta de 44 de ani, a plecat cu autoturismul personal de la domiciliul sau din orasul Borsa, județul Maramureș, si pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: constitutie atletica, inaltime 1.80…

- Oamenii legii desfașoara activitați pentru depistarea unui barbat disparut de la locuința sa din localitatea Borșa, județul Maramureș, si solicita sprijinul persoanelor care pot oferi informatii pentru depistarea sa.Astfel, politistii Biroului Urmariri au fost sesizati despre faptul…

- In sera zilei de 29 septembrie 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in jurul orei 18,50, Serban Crucita, de 71 de ani, din Alba Iulia, a plecat de la domiciliul sau si nu s-a mai intors. Femeia sufera de o boala din cauza careia are dificultați de orientare.…

- Barbatul a pornit luni cu masina personala spre Cluj, iar spre seara autoturismul a fost gasit in flacari, insa nici urma de sofer. Acum familia, dar si autoritatile il cauta pe cel disparut. Barbatul are 44 de ani si a fost vazut ultima data in masina personala cu care a pornit catre Cluj.…