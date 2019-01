Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit in aceasta dimineața, intr-un parau din zona industriala a municipiului Bistrița, cunoscut sub numele de Valea Castailor. Este vorba despre o femeie care locuia in zona și care are in jur de 60 de ani. Un incident nefericit a avut loc in aceasta dimineața…

- O bistrițeanca a ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce in vara anului trecut a furat dintr-o locuința din municipiu un card bancar, iar apoi a retras repetat bani din cont. Suma totala astfel insușita de femeie a depașit 20.000 lei. In cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarșirea…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN17, la ieșirea din orașul Beclean spre municipiul Bistrița, unde un microbuz a colizionat cu un autoturism. Din primele informații rezulta ca 8 persoane sunt ranite. Doua dintre victime copii, unul fiind un bebeluș de doar 8 luni, iar celalalt…

- Doi barbați din comuna Rodna și unul din județul Suceava au fost prinși, luni, de polițiști, dupa ce au furat dintr-o locuința peste 60.000 lei, dar și un pistol cu aer comprimat. Oamenii legii au deschis pe numele acestora un dosar penal pentru furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Un barbat in varsta de 90 de ani a fost spulberat de un autovehicul de mare tonaj, pe DN 17 C, in localitatea Coșbuc. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victima aflata deja in stop cardio-respirator și i-au declarat decesul la locul accidentului. Un batran…

- Un barbat din localitatea Simionești, dat disparut in urma cu o saptamana, a fost gasit decedat intr-un parau de pe raza localitații de domiciliu. Familia a anunțat dispariția lui a doua zi, in condițiile in care barbatul nu pleca nicaieri fara sa anunțe. Avea un singur viciu: alcoolul. Polițiștii bistrițeni…

- Comisarul-șef Paul Andreica – șeful Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud a fost imputernicit in funcția de inspector șef adjunct al Inspectoratului. Acesta il inlocuiește pe comisarul șef Claudiu Jurcan, care s-a transferat la IPJ Mureș, practic pe aceeași funcție de imputernicit…