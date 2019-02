Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Tuzla, județul Constanța, este cautat de polițiști, dupa ce a plecat, in timpul nopții de vineri spre sambata, de acasa. Ultima data a fost vazut in compania unui alt copil, cunoscut polițiștilor pentru plecari repetate de acasa.Potrivit Poliției Constanța,…

- Un baiat de 12 ani a disparut de la domiciliul din Tuzla, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 februarie, in jurul orei 00.10 la sediul postului de politie Tuzla s a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca la data de 8 februarie, in jurul orei 12 fiul acesteia, ASAVOAIA PETRUT…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia ANEI MARIA GARI, in varsta de 16 ani, din localitatea Nisipari, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 6 februarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,55 m, greutate…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui MARIEI ELENA FLOREA, in varsta de 17 ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 ianuarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,80 m, greutate 60 kilograme,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Invetigații Criminale și din cadrul Secției 8 Lapușata efectueaza verificari in cazul dispariției de la domiciliu, a unui barbat de 46 de ani, din comuna valceana Copaceni. La data de 31 decembrie, polițiștii au fost ...

- Politistii din Baltesti au fost sesizati despre faptul ca DANCA VASILE-ARTUR, de 32 de ani, din comuna Baltesti, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Semnalmente: ten masliniu, inaltime 1,65m, greutate 60 kg, fata ovala, constitutie slaba, ochi verzi, par saten, tuns scurt, prezinta…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a gasi un tanar de 27 de ani, disparut de acasa de aproape o luna.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca PODINA PAUL-OCTAVIAN, de 27 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu, din data de 22 noiembrie a.c., cu scopul de a merge…

- Politistii desfasoara in continuare activitati de cautare a lui Vlad Ioan, reclamat disparut de la domiciliu. “Va reamintim ca politistii Biroului Urmariri din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au fost sesizati despre faptul ca barbatul a plecat cu autoturismul personal de la…