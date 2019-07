Stiri pe aceeasi tema

- Seful DIICOT este sigur ca Luiza si Alexandra nu sunt in Casa Groazei, asa ca procurorii au extins cautarile. "Nu putem sa il credem pe Dinca, oricat de sincer ar parea", spune Felix Banila.

- Modificarile aduse codurilor penale, neconstitutionale Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Seful statului critica coalitia PSD-ALDE pentru modificarile legislative…

- In direct la Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cercetarile facute de anchetatori la Corabia, in zona in care suspectul a precizat ca ar fi aruncat cadavrele in Dunare. ”Sunt aceiași anchetatori care au anchetat dispariția Luizei și dispariția Alexandrei și daca…

- A aparut raportul MAI cu privire la tragedia din Caracal. Raportul detaliat inca nu a fost facut public, dar ajunge astazi la Viorica Dancila, iar maine va fi prezentat in CSAT. Conform primelor informații, polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu a solicitat…

- Raportul MAI comandat de premierul Viorica Dancila privind apelurile facute de Alexandra la 112 ar arata ca politistul care a intervenit la caz nu a cerut datele necesare identificarii locului in care se afla Alexandra, evitand sa ii ofere acesteia consiliere privind modul in care ar trebui sa interactioneze…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.