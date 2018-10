Stiri pe aceeasi tema

- ​Logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, disparut dupa o vizita la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, pe 2 octombrie, a solicitat marti in cotidianul Washington Post ajutorul presedintelui Donald Trump pentru "a se face lumina" in aceasta afacere, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exercitat luni presiuni asupra autoritatilor saudite, pe care le-a provocat sa ”demonstreze” ca un jurnalist saudit dat disparut a parasit consulatul saudit de la istanbul, in urma unor informatii despre asasinarea acestuia de catre agenti ai Riadului, relateaza…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…