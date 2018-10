Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul. Reuters…

- Turcia nu poate taca privind disparitia jurnalistului saudit, Jamal Khashoggi, a afirmat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca Turcia investigheaza toate aspectele cazului, scrie Reuters.Erdogan le-a transmis reporterilor in timp ce se intorcea din Ungaria ca este ingrijorat…

- Cotidianul pro-guvernamental turc Sabah a anuntat miercuri ca a identificat 15 membri ai unui serviciu de securitate care au fost implicati in cazul disparitiei recunoscutului jurnalist saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Les Echos: Rata saraciei a ramas stabila la 14% din populația Franței, adica aproximativ 8,8 milioane de persoane. ● Inflația din Venezuela a atins 340.000% ● Handelsblatt: Microsoft- reintoarcerea ● Le Figaro: Lipsa medicilor lovește acum și orașele ● Brexit: "Probleme mari" raman de rezolvat pentru…

- Maria Șarapova a luat o decizie radicala. Rusoaica in varsta de 31 de ani, care in prezent ocupa locul 24 WTA, nu va mai juca niciun meci in acest an. Anunțul a fost facut de Ben Rothenberg, jurnalist la New York Times, pe contul sau de Twitter. „Maria Sharapova iși inchide sezonul 2018 și se retrage…

- Intr-un climat de suspiciune si de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times sa dezvaluie numele "lasului" care a scris un articol de opinie anonim prin care denunta comportamentul instabil al presedintelui american, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …