Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila intentioneaza sa schimbe conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), potrivit unor surse de la Palatul Victoria. ANRM autorizeaza explorarea si exploatarea unor resurse naturale, in valoare de zeci de miliarde de euro, intinse pe teritoriul national. ANRM…

- Compania Rosia Montana Gold Coporation a semnat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) prelungirea licentei de concesiune pentru zona aurifera din Muntii Apuseni pentru o perioada de 5 ani

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau se ține de cuvant. In aprilie promitea ca in aceasta vara va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania, iar primele proiecte vizate erau Mina Baita, alaturi de Remin Baia Mare, Cupru Min si Moldomin. Miercuri, ministrul…

- Omul lui Dragnea fusese propus ministru Viorica Dancila vrea audit financiar intern la PSD pentru a verifica felul in care au fost cheltuiti banii de catre partid. Intr-una dintre sedintele PSD, Mircea Draghici a prezentat, inainte sa demisioneze din functia de trezorier al partidului, o lista a cheltuielilor…

- Proiectul de OUG transforma Agenția Naționala a Funcționarilor Publici (ANFP) intr-o instituție decorativa, aflata la cheremul ministrului Dezvoltarii, deci al partidului de guvernamant. Or, ANFP este o instituție esențiala in administrația publica, avand tocmai rolul de a profesionaliza aparatul birocratic…

- Șeful (actual, al) PNL descopera „neutralitatea fiscala” Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a fost prezent sambata dupa amiaza la Mediaș și a precizat in cadrul unei conferințe de presa ca nu i se pare normal ca angajații din domeniul IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit.…

- Calin Popescu Tariceanu a facut un apel la premierul Viorica Dancila sa acorde „o atentie sporita” contractului Exxon-OMV legat de gazele din Marea Neagra. Liderul ALDE ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale trebuie sa dea acordul de prelungire a licentei pentru a fi respectat calendarul.

- Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, va participa vineri, 19 aprilie 2019, la Festivalul Ariilor Naturale Protejate – Editia I. Evenimentul este organizat de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și este dedicat comunitaților locale situate in arii naturale…