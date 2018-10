Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul proguvernamental turc Sabah scria miercuri ca i-a identificat pe cei 15 membri ai echipei in domeniul informatiilor pe care-i acuza ca sunt impliati in disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi a fost vazut ultima oara in urma…

- Autoritatile au primit permisiunea de a perchezitiona Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit de la ziarul american Washington Post Jamal Khashoggi, constatata dupa ce acesta a intrat in sediul acestei misiuni, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmarește personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Erdogan a declarat pentru reporteri ca autoritațile…

