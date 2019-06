Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cateva strazi din Iasi care se inunda la fiecare ploaie din cauza canalizarii care nu permite acumularea unei mari cantitati de apa intr-un timp scurt. Insa si pe strazile nou amenajate, modernizate, se formeaza la baza trotuarelor balti uriase. Un exemplu in acest sens este Soseaua Nationala.…

- Municipalitatea suceveana a dat startul lucrarilor de reparații și modernizari și in cartierul Obcini.Cea mai de ampla lucrare programata pentru anul acesta a fost demarata in forța pe strada Viitorului, care va fi reparata și modernizata integral.„La final vom avea o strada refacuta total, ...

- Planurile Primariei pentru Bulevardul 21 Decembrie 1989 vizeaza creșterea confortului pietonilor și a celor care folosesc transportul în comun. Municipalitatea urmarește și aici scoaterea traficului. Piste de biciclete reabilitate, zone pietonale extinse, sistem nou de benzi dedicate…

- Lucrarile la Soseaua Nationala se apropie de finalizare. Cel putin pe tronsonul cuprins intre bulevardul Cantemir si Podul de Piatra. Lucratorii constructorului care si-au adjudecat licitatia (asocierea Conest - Viarom) turnau ieri stratul de uzura. Pe portiunea cuprinsa intre bd. Cantemir si Podu Ros,…

- Primaria Iași a lansat in dezbatere publica mai multe propuneri prin care isi propune reducerea poluarii din oras.Astfel, in urmatorii ani, municipalitatea ieșeana vrea sa interzica tranzitarea orasului cu masini care au norme de poluare sub Euro 3, respectiv Euro 4. In prezent, in Iasi, potrivit datelor…

- Au fost reluate lucrarile de modernizare a soselei Nationale, intre Podu Ros si Podul de Piatra. Acestea sunt efectuate de socierea Viarom Construct SRL – Conest SA. Pe santier pot fi vazuti si vietnamezi. Anul trecut in Iasi erau angajati 84 de vietnamezi. La Conest lucrau 26 si urmau sa vina alti…

- Municipalitatea vrea sa scoata la licitatie doua amplasamente pentru realizarea de parcari in parteneriat cu mediul privat. In acest sens, consilierii locali vor dezbate astazi un proiect de hotarare, iar terenurile alese de Primarie sunt pe str. Musatini, langa Centrul Medical de Familie (2.475 mp)…

- Piața din Podu de Piatra va disparea Primaria municipiul Iași are in vedere reamenajarea spațiului fostei piețe din Podu de Piatra. Reprezentanții municipalitații s-au gandit la doua proiecte, fie construirea unei parcari subterane, ori largirea strazilor din zona. Tot in discuții este și piața Nicolina…