DISPARE efectul tragediei de la COLECTIV

Inspectoratele pentru situații de urgența din Romania au emis anul trecut 3.122 de autorizații de securitate la incendiu, un volum cu aproape 9% sub cel din 2017 și cu peste 25% mai mic comparativ cu varful ultimului deceniu atins in 2016, anul de dupa incendiul din clubul Colectiv. Evoluția negativa vine in contextul in care in evidențele inspectoratelor apar peste 5.000 de cladiri care funcționeaza fara documentul de la pompieri. Cei 282 de inspectori cu activitați pe linia de control preventiv au realizat anul trecut circa 40.000 de controale, similar cu anul anterior, marcand al doilea cel…