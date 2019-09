Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bulai, deputat USR, a publicat vineri un mesaj prin care critica lipsa de actiune a ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz, cu privire la ansamblul Peles si in care atrage atentia ca o dependinta a palatului a fost deja evacuata si predata proprietarilor si ca urmatorul pe lista este muzeul.Bulai,…

- "Citesc ca in Veneția, un rai al hoților de buzunare, exista o inițiativa civica formata din voluntari care, lucrand in colaborare cu poliția, a reușit sa reduca numarul infracțiunilor de strada cu peste o treime. Mișcarea „Cittadini non distratti” (Cetațenii ne-neatenți”) a fost fondata acum…

- Jurnalistul de investigații Silviu Manastire reacționeaza dur la dezvaluirile facute de Cetin Ametcea pe blogul personal despre nergulile de la USR Prahova. „Ce frumusețe de turnatorie la USR … vai, vai! Comuniști, nomenclaturiști, privilegiați, afaceri cu Statul, petroliști, milițieni… Romania reala,…

- „Sunt foarte fericita pentru alegerile facute in aceasta vara. Am avut un start foarte bun la Anderlecht, am reușit sa inscriu, sa-mi ajut echipa și sa ne calificam mai departe. Insa, dincolo de toate, știți cu toții cat de mult inseamna pentru mine sa joc fotbal pentru Romania, sa imbrac…

- "Alexandra a fost asasinata de un sistem clientelar. A cazut victima regulii de aur a politicii de cadre: angajarea de pile, nu de oameni competenți. Da, in nenorocirea de la Caracal exista un lung șir de nerespectari ale legii. Autoritațile au fost timorate in absența unui ordin. Nimeni nu și-a…

- ”Decizia doamnei Gabriela Firea de a se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale este și nu este surpriza. In primul rand, trebuie spus ca doamna Firea a precizat inca de aseara aceasta intenție și anume ca daca nu va fi preferata de colegii din PSD, nu va genera un conflict…

- Deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a afirmat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca intentia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale anuntata joi - de a comasa patru institutii culturale intr-un complex care sa cuprinda viitorul Muzeu National…

- Deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a afirmat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca intentia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale anuntata joi - de a comasa patru institutii culturale intr-un complex care sa cuprinda viitorul Muzeu National…