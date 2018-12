Dispare apa îmbuteliată în sticle din plastic. Vezi ce sunt obligate să facă toate restaurantele din ţară Dispare apa imbuteliata in sticle din plastic. Vezi ce sunt obligate sa faca toate restaurantele din tara Un nou proiect de lege a fost depus spre dezbatere in Parlament. Documentul prevede ca institutiile publice, firmele private, chiar si restaurantele sa ofere gratuit apa de la robinet. Prin acest proiect de lege depus la Parlament se doreste reducerea consumului de apa imbuteliata, care ar fi una din sursele principale pentru deseurile din plastic, potrivit b1.ro In acelasi timp, alesii vor ca prin acest proiect sa fie diminuat si consumul de bauturi carbogazoase, care contin zahar. Acelasi… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Restaurantele ar putea fi obligate sa ofere clientilor apa gratis de la robinet, la cererea acestora, iar primariile vor trebui sa asigure in mod gratuit filtre de apa cetatenilor, daca apa de la robinetul locuintei nu respecta parametrii de calitate.

