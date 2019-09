Dispar regiile!: CT Heat Energy SA, o noua companie municipala care va asigura transportul si distributia de energie termica in Constanta! (documente)

Aloe vera, leac pentru psoriazis, acnee si diabet

Aloe Vera creste in zonele cu clima blanda, unde temperaturile nu coboara pentru mult timp sub 0 grade si poate fi recunoscuta dupa frunzele carnoase, in foma de lance, care cresc direct din pamant, cu marginile in forma de dinte de fierastrau.In scopuri teraputice se folosesc atat seva cat si gelul frunzelor… [citeste mai departe]