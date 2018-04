Dispar pungile cu pungi ale romanilor? Ce sacose vor fi interzise de la 1 iulie si efectul neasteptat al acestei masuri

Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto migraza spre masinile autonome, electrice, in contextul in care clientii romani isi doresc sa fie in pas cu evolutia noilor modele de masini si cu tehnologia cu care vin acestea, a spus George Dorobantu, group CEO MHS Group si Automobile Bavaria, prezent in cadrul conferintei ZF Transport,…

- Conform datelor furnizate de Direcția Județeana de Statistica Argeș, exporturile de marfuri din județul nostru au insumat 540 milioane euro in luna noiembrie 2017. Ele au fost in creștere cu 2,5% fața de noiembrie 2016. 85% din totalul…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare…

- Romania U19 a ratat dramatic calificarea la a 17-a ediție a Campionatului European de fotbal U19, care are loc in perioada 16-29 iulie 2018, in Finlanda, dupa infrangerea din fața Ucrainei, scor 1-2. Tragerea la sorți a celor doua grupe va avea loc pe 30 mai, la Vaasa, Finlanda. Echipele calificate…

- Reacția ambasadei Rusiei in Romania, dupa ce Romania a decis expulzarea unui diplomat rus. Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federației Ruse la București este, probabil, ”maifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al amasadei Rusiei in țara noastra. Ambasada Rusiei susține ca…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- CSM Bucuresti a anuntat, joi, ca Isabelle Gullden, coordonatorul de joc al echipei bucurestene de handbal, a refuzat prelungirea contractului si va juca din vara la Brest Bretagne, in Franta.“In sezonul urmator, Bella nu ne va mai incanta cu pasele ei de geniu in Sala Polivalenta. Dupa 3 ani…

- „Inovație cu sistem” este motto-ul care definește prezența GEALAN la cel mai mare targ de construcții, FENSTERBAU FRONTALE, desfașurat la Nurnberg in perioada 21-24 martie 2018. Avand ca teme principale tehnologia suprafețelor, digitalizarea și automatizarea, GEALAN, unul dintre cei mai importanți jucatori…

- Comercializarea pungilor din plastic interzisa de la 1 ianuarie 2019 Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu mâner va fi interzisa începând cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, proiectul de lege prin care se interzice, incepand cu 1 iulie, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, urmand ca acestea sa fie interzise si de la comercializare, din prima zi a anului viitor.…

- Proiectul modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, fiind interzisa introducerea pe piata, incepand cu data de 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Proiectul…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat si la comercializare,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Ministerul Mediului vrea sa interzica pungile de plastic foarte subțiri. Autoritațile precizeaza ca nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creeaza cantitați ridicate de deșeuri abandonate. Ministerul vrea ca, in magazine, sa cumparam doar pungi reutilizabile. Astfel, comercianții…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Pungile din plastic subțire, cu maner - interzise in Romania Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- ”Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner.…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- 20 de profesionisti ai unuia dintre cele mai importante foruri media din Europa discuta la Bucuresti despre teme de interes pentru televiziunile publice Televiziunea Romana gazduieste, vineri, 16 februarie 2018, la invitatia conducerii TVR, Doina Gradea, Director General Interimar, sedinta Comitetului…

- Germania vrea sa faca gratuit transportul public pentru a reduce emisiile de poluanți in atmosfera, pe masura ce Berlinul se chinuie sa indeplineasca țintele impuse de Uniunea Europeana astfel incat sa evite o serie de amenzi mari, scrie TheLocal.de . Mișcarea vine dupa devastatorul scandal al emisiilor…

- Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din Romania, situatia lor financiara a fost un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale, in timp ce, in cazul femeilor, procentul a fost de 11%. In plus, 25% dintre romanii intervievati au afirmat ca, din…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Printre multele firme care se chinuie sa supraviețuiasca in Romania, avem și firme „zombi”, dupa cum le denumesc experții in fiscalitate. Acesta sunt genul de companii mici, care au o profitabilitate și o solvabilitate zero, spune Eugen Anicescu, country manager Coface Romania. „Sunt companii nelistate…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- OLAF a precizat, pentru MEDIAFAX, ca este in desfasurare o ancheta privind atribuirea de fonduri europene pentru Magistrala 5 a Capitalei, Eroilor- Raul Doamnei, fiind desfasurat si un control la METROREX. Investigatiile sunt in desfasurare. „OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda,…

- Consiliul Județean Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și colecționarul ing. Cristian Dumitru, București, va invita vineri, 2 februarie 2018, ora 12:00, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la deschiderea expoziției „TRENCH ART ‒ ARTA TRANȘEELOR”. In anul in care…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Romania a inceput sa se alinieze la legislatia europeana, iar pe 5 octombrie 2017 guvernul de la Bucuresti a aprobat, printr-un proiect de lege, prevederea conform careia pungile de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si foarte subtire ...

- Cotidianul francez a anuntat ca Brest este interesata de serviciile handbalistei Isabelle Gullden, in prezent aflata la CSM Bucuresti. Vicecampioana Frantei intentioneaza sa construiasca o echipa redutabila in viitorul apropiat, iar centrul nationalei Suediei se afla pe lista de ”studiu”, la fel…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- In marja Zilei Culturii Romane, Institutul Cultural Roman 'Dimitrie Cantemir' din Istanbul organizeaza un concert inedit oferit de Cvartetul ARTMUSIK, condus de renumitul Iosef Ion Prunner. Partenerul evenimentului este Consulatul General al Romaniei la Istanbul. Concertul de exceptie va avea loc in…