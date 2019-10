Stiri pe aceeasi tema

- ​La 24 de ore de la demiterea Vioricai Dancila prin moțiune de cenzura, Marian Oprișan întoarce foaia. Daca în iunie punea despre Dancila ca este „deșteapta și cinstita”, acum, într-o întâlnire cu nemulțumiții din PSD a spus ca, daca „dai cautare pe google…

- Mai multe echipaje de pompieri si scafandri din mai multe județe cauta de trei zile in lacul Siriu, din judetul Buzau, un barbat care a cazut dintr-o barca si a fost tras de curenti in adancuri. Echipajele au fost chemate de un martor care povesteste ca a observat totul de pe malul lacului, dar nu a…

- Asociația belgiana „Jeunes en Roumanie” lanseaza apelul pentru identificarea comunelor din țara noastra ce doresc sa participe la Proiectul „Tineri pentru Romania”, proiect derulat in colaborare cu Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania. Acest proiect consta in organizarea de tabere de…

- DIRECȚIA JUDEȚEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET VRANCEA Comunicat de presa – ”Planuri tinerești” Cadrul proiectului de tineret ”Planuri tinerești”, organizat de catre DJST Vrancea in perioada iunie – septembrie, s-a dezvoltat cu noi propuneri de modernizare a mediului social, in care tinerii vranceni iși…

- Scoala Populara de Arte din Targu-Jiu, in parteneriat cu Asociatia Pro Vertical organizeaza in aceasta perioada inscrieri la un curs intensiv dedicat meseriilor traditionale. Viorel Garbaciu, directorul Scolii Populare de Arta, afirma ca aceste cursu...

- Producatorii de produse tradiționale pot solicita, online, eliberarea atestatului pentru produse tradiționale prin intermediul versiunii web a CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca pe site-ul www.madr.ro a fost creat un buton la…

- La Soveja a fost nunta mare, sambata. Nu una adevarata, ci organizata in cadrul Zilelor Comunei Soveja. In cadrul acestui eveniment, participanții au trait emoțiile unei nunți sovejene autentice, fiind imbracați in straie de sarbatoare, iar pentru cateva ore nici macar ploaia nu a putut știrbi din bucuria,…

- Șapte elevi din Vrancea au participat la faza Naționala a Olimpiadei de Meșteșuguri Artistice și Tradiționale, ce s-a desfașurat la Sibiu, in perioada 23 – 29 iulie. Copiii au fost insoțiți de profesorii Stana Georgescu și Octavian Opaiț. De la Didina Mocanu, directoarea Palatului Copiilor Focșani,…