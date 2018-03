Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent” (Pro TV), ajuns la cel de-al șaptelea sezon, aproape ca mi-au confiscat interviul! Orice discuție cu ei se transforma intr-un show cu potențial de comedie. Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș este deja legendara și trece de granițele micului ecran: cei…

- Romania este tara din UE cu cel mai mare procent de populatie care traieste in „conditii severe“, se arata in ultimul index european al excluziunii in locuire. Concret, statisticile arata ca Romania se afla pe primul loc la procentul de populatie care locuieste in locuinte supraaglomerate. Mai exact,…

- Avram Iancu a murit in saracie, dar autoritatile vor sa profite din plin de pe urma lui. Cea mai costisitoare taxa de vizitare a unui mormant din Romania a fost impusa la Tebea, pentru cei care vin in cimitirul unde a fost inmormantat „Craisorul Muntilor”. Romanii care vor sa aprinda o lumanare la crucea…

- Un profesor de religie din judetul Botosani s-a gandit ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie o lectie pentru cei mici! Asa ca a selectat 36 de elevi din Romania, Ucraina si Republica Moldova, pe care i-a dus intr-o excursie deosebita.

- "In decembrie 2017, Romania a solicitat Comisiei Europene, finantarea proiectului "Magistrala M6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)" din fonduri europene, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.…

- Ai senzatia ca oricat ai munci bati pasul pe loc? Ca niciodata nu-ti ajung banii in ciuda faptului ca singurul tau traseu este de acasa la munca si inapoi? Nu e de mirare, potrivit unui studiu Eurostat publicat azi, 16 martie 2018, aproape 10% din persoanele anagajate, cu varsta peste 18 ani in Uniunea…

- Uber a realizat un studiu in Romania, si in Europa, al carui scop a fost de a afla care sunt obiectele uitate cel mai des in masinile soferilor parteneri. Rezultatele au fost surprinzatoare si chiar amuzante, pe aclocuri. Se pare ca romanii sunt printre popoarele europene care au cel mai bine grija…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Asociația “Stanca” in parteneriat cu Centrul de consiliere “M.A.M.A.” Dej si comunitatea locala va invita sa participați la Marșul pentru Viața 2018 cu tema „O lume pentru viața”, ajuns la cea de-a VIII-a ediție naționala, organizat sambata, 24 martie 2018, ora 12 in Dej, strada Ecaterina Teodoroiu,…

- Industria modei la Cluj: firme multe, afaceri mici Clujul este in imediata vecinatate a Bucureștiului ca numar de societați, insa cifrele de afaceri generate de acestea nu ii confera dreptul sa ocupe vreun loc intre primele județe ale țarii. Comertul de profil din tara noastra este controlat…

- In urma scandalului Diesegate, grupul Volkswagen (VW) a fost obligat sa deschida o campanie de rechemari in service pentru modificarea soft-ului „minicinos” care masluia rezultatele testelor de noxe, campanie care a avut in Romania cel mai mic succes. Practic, numai 30 la suta dintre proprietarii romani…

- Romania are servicii medicale ca in tarile din Occident, insa mai sunt lucruri de rezolvat pentru ca pacientii romani sa capete totala incredere in sistemul de sanatate romanesc, au declarat o parte din medicii prezenti la evenimentul HealthCare Trends, organizat de wall-street.ro. 0 0…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana. Si tot suntem departe de europenii deja obișnuiți cu internetul. Studii recente ne plaseaza pe ultimele locuri.

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Desi Codul Fiscal nu a fost modificat anul trecut pentru a intra in vigoare de la inceputul anului 2018, Guvernul nu a renuntat la aceasta intentie. Propunerea circula pe la autoritatile locale din Romania, spune Adrian Vascu. Evaluatorul avertizeaza ca nu este posibila estimarea valorii de…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Numarul biletelor de cinema vandute in Romania anul trecut a crescut cu 11,3%, potrivit unui raport al Observatorului European al Audiovizualului, care arata ca, la nivelul Uniunii Europene, numarul spectatorilor a scazut foarte usor, cu 0,7%.

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul din cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…

- In timp ce multe dintre vedetele autohtone se afișeaza cu mașini scumpe sau au șofer la dispoziție, Florin Calinescu circula cu metroul. Și asta in condițiile in care, este știut, juratul de la ”Romanii au talent” este una dintre vedetele din Romania care stau bine la capitolul finanțe. Lucru cunoscut,…

- Tudor Chirila vorbește intr-un text publicat pe blogul sau despre incederea la romani. Tudor Chirila este unul dintre artiștii care iși exprima foarte clar opiniile politice, fiind prezent la toate protestele care au avut loc in Capitala. Binecunoscutul actor și solist al trupei Vama, care a ajuns in…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire.

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca viata romanilor se deteriorieaza cu fiecare zi care trece si ca un numar record de romani parasesc tara pentru o viata mai buna. El a mai vorbit si despre bilantul PSD-ALDE din 2017, bilant intitulat Cartea Neagra a…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, relateaza Agerpres.Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Dodon, care vrea sa interzica orice curent unionist in Republica Moldova desi are colegi in Partidul Socialist care detin cetatenia Romaniei, a declarat intr-o emisiune la postul TVC21 ca Romania ofera in mod facil cetatenia, dar procedura de renuntare este anevoioasa. "Stiti cate acte trebuie adunate.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, noteaza Agerpres. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal. De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai multe de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Romanii au inmatriculat peste 105.000 de mașini noi in anul 2017, dar și aproape 520.000 de mașini second-hand. Astfel, piața a ajuns la 624.000 de mașini inmatriculate, in creștere cu 59% comparativ cu 2016.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Romanii sunt oameni cu idei, talent, sensibilitate si dorinta de a face lucruri care sa ramana. Tineri sau maturi, intelectuali, artisti, personalitati culturale sau oameni obisnuiti pot deveni modele pentru semenii lor. “100 Romania”este un proiect al TVR Craiova care aduna propunerile telespectatorilor…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Romanii care au plecat peste hotare au ramas fideli produselor care le amintesc de țara, ceea ce ii transforma in adevarați ambasadori pentru Romania. Un studiu arata ca 61% dintre romanii aflați peste granițe recomanda prietenilor lor din strainatate produsele romanești.

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…