Disneyland Paris a anuntat luni mai multe initiative pentru a-si limita impactul asupra mediului, evocand o taxa de "valorificare" a deseurilor si interzicand, incepand de joi, paiele din plastic in perimetrul acestui parc de distractii, care primeste aproximativ 15 milioane de vizitatori in fiecare an, informeaza AFP.



Parcul Disneyland Paris, prima destinatie turistica privata din Europa, amenajat in Marne-la-Valee, o localitate aflata in apropiere de Paris, are peste 16.000 de angajati.



"Suntem ca un oras independent", a explicat pentru AFP Nicole Ouimet-Herter, coordonatoarea…