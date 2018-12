Stiri pe aceeasi tema

- Studiourile Disney au anuntat oficial ca Johnny Depp nu va mai interpreta personajul Jack Sparrow si ca urmatorul film din franciza "Piratii din Caraibe" va avea o noua abordare, potrivit independent.co.uk.

- Jack Sparrow (Johnny Depp) va parasi corabia pentru a face loc unei femei. In locul celebrului capitan din Pirații din Caraibe va veni Redd, o pirata interpretata de o actrița a carui nume nu a fost inca anunțat oficial.

