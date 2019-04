Disney dezvăluie prețul noilor servicii de streaming Walt Disney Co. a stabilit un preț pentru mult anticipatele servicii de transmisiune video, iar acesta se afla sub cel al serviciilor Netflix. Mișcarea face parte dintr-o strategie agresiva care are ca scop depașirea companiei Netlix pe piața, scrie Reuters.



Disney a anunțat joi ca serviciile de streaming "family-friendly" vor costa 7 dolari pe luna sau 70 de dolari anual, punând la dispoziție producțiile de televiziune vechi și noi ale francizei, în încercarea de a contesta dominația digitala a companiei Netflix.



Abonamentul lunar numit Disney+ va fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand la 500 de dolari bucata

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand…

- Pretul petrolului a crescut marti la aproximativ 67 de dolari pe baril, sustinut de intențiile Arabiei Saudite de a efectua reduceri suplimentare ale livrarilor de petrol si de scaderea exporturilor din Venezuela, din cauza problemelor in alimentarea cu energie, transmite Reuters preluata de mediafax.Arabia…

- Gigantul american AT&T Inc a decis sa isi restructureze operatiunile WarnerMedia, potrivit unui comunicat intern trimis luni angajatilor si consultat de Reuters, in avanpremiera unei batalii pe segmentul de streaming video cu rivalii Netflix si Disney, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul…

- Pretul barilului de petrol a atins luni cea mai ridicata valoare din acest an, pe fondul diminuarii productiei OPEC si al sanctiunilor impuse Venezuelei de administratia americana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Cotatia futures a barilului de titei Brent a urcat in jurul orei 08.00…

- ​Intel va investi aproape 11 miliarde de dolari în noi uzine prodcatoare de microprocesoare în Israel, a spus ministrul israelian de finanțe, citat de Reuters. Intel a investit miliarde de dolari în sudul țarii și a dezvoltat acolo multe dintre tehnologiile sale. Compania are peste…

- Compania americana Netflix, care are aproape 140 de milioane de abonati in lumea intreaga, este liderul mondial care domina cu autoritate segmentul platformelor de streaming video, insa acest succes a fost...

- Platforma Netflix cresterea preturilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite si din diverse tari din America de Sud, insa acest lucru nu influențeaza sau indica o creștere a prețului și in Romania. Compania a investit miliarde de dolari in conținut original, rezultatul fiind o serie de producții…