- Uraganul Dorian se indreapta lent spre Statele Unite, a caror coasta de sud-est se pregateste de evacuari obligatorii si de emiterea starii de alerta pentru a face fata impactului rafalelor de vant si inundatiilor provocate de un uragan de categoria 2, relateaza miercuri EFE. Dupa ce a lovit ca uragan…

- Cel puțin șapte persoane au murit dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, a informat premierul Hubert Minnis, care a avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, scrie Mediafax, citând CNN. Premierul a informat, la întoarcerea sa dintr-un tur aerian deasupra regiunii Abaco,…

- Sute de persoane au venit incepand de luni in orasul balnear Juno Beach unde se asteapta ca uraganul Dorian sa atinga pentru prima oara uscatul marti pe coasta de est a statului Florida, inainte de a-si continua drumul spre nordul SUA, relateaza EFE. Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA prevede…

- In timp ce uraganul Dorian a lovit in plin arhipelagul Bahamas și s-a oprit deasupra insulei Grand Bahama, o femeie de pe o insula invecinata a adunat aproape 100 de caini de pe strazi și i-a adapostit in locuința sa. Chella Phillips locuiește in Nassau, pe insula New Providence din arhipelagul Bahamas.…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul Dorian, care inainteaza spre coastele statului american Florida, s-a intensificat vineri, ceea ce creste riscul ca rafalele puternice de vant si ploile torentiale sa afecteze numeroase regiuni o perioada de timp mai indelungata de la momentul in care fenomenul meteorologic va atinge zona…

- Guvernatorul Floridei a extins joi starea de urgenta la nivelul intregului stat, inainte de sosirea uraganului Dorian, care se va intensifica in timpul weekendului la nivelul unei furtuni foarte periculoase, de categorie 4, inainte de a atinge coasta atlantica, transmite Reuters, potrivit news.roGuvernatorul…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…